Secretaria de Agricultura participa da abertura da 24ª Conferência Datagro

A capital paulista reuniu, nesta segunda-feira (21/10), todo o setor sucroenergético na tradicional 24ª Conferência Internacional DATAGRO, além de autoridades do poder executivo e legislativo, para discutir questões relevantes globalmente nos setores de açúcar, biocombustíveis e bioenergia.

Com a presença do secretário Executivo de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, Edson Fernandes, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a solenidade teve como destaque homenagens a personalidades, instituições e autoridades que contribuíram para o desenvolvimento do etanol no país. O marco de 100 anos, celebrado na ocasião, tem como registro a primeira experiência no Brasil com o uso do etanol.

“O etanol brasileiro, patrimônio nacional, tem importância estratégica para o mundo. SP é um grande expoente nesse cenário, com as melhores condições para a consolidação do Brasil como um dos líderes do setor. Os nossos institutos de pesquisa, como o Instituto Agronômico (IAC-Apta), garantem sucessivos avanços em pesquisa científica para o desenvolvimento do etanol paulista”, destacou Edson Fernandes.

Conduzida pelo presidente da DATAGRO, Plínio Nastari, a solenidade também rendeu homenagens aos empresários Maurílio Biagi Filho, Henrique de Amorim, Otávio Lages Siqueira Filho; bem como à companhia Copersucar, além das entidades, Unica, Bioenergia Brasil, CNI, CTC e Anfavea.

Entre as autoridades do poder público, foram homenageados o Ministério da Agricultura; Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados; os deputados federais Arnaldo Jardim e Zé Vitor e o senador Fernando Dueire.

Arthur Lira pontuou que o etanol não pode ficar atrás de nenhuma outra fonte de energia que o país produz. “Com o etanol, o Brasil está à frente do mundo na jornada da transição energética”, destacou o presidente da Câmara, acrescentando que “segurança jurídica é o item que mais importa para quem produz e que o Código Florestal Brasileiro é a legislação ambiental mais rígida do mundo”.