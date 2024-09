Secretaria de Agricultura e Mackenzie firmam parceria para fortalecimento do agronegócio paulista

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP assinou, na noite desta quinta-feira (26/09), um protocolo de intenções com o Instituto Presbiteriano Mackenzie com o objetivo de incrementar a pesquisa agrícola paulista e desenvolver o setor agropecuário.

O termo foi assinado pelo secretário Executivo de Agricultura e Abastecimento, Edson Fernandes e pelo diretor-presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Milton Flávio Moura. Ainda, estiveram presentes na assinatura o deputado estadual, Lucas Bove, e o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, Felipe Chiarello.

O secretário reforçou a importância da colaboração para fomentar a capacitação técnica das partes, por meio de um intercâmbio em um modelo de parceria entre poder público e academia. “A assinatura deste termo reitera o compromisso da gestão paulista com a pesquisa e a produção científica, que é a base do agronegócio paulista e brasileiro” completou Fernandes.

Entre as ações previstas, estão um projeto de qualificação e formação especializada de estudantes universitários para atender as demandas do setor agrícola e a transferência de conhecimento por meio de estágio.

A cerimônia ocorreu em um encontro do setor agropecuário para discutir o futuro do agronegócio na sede da Secretaria de Agricultura estadual.