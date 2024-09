Secretaria de Agricultura discute alavancar recuperação de pastagens degradadas

Com o objetivo de alavancar a recuperação de pastagens degradadas no estado de São Paulo, promovendo sustentabilidade e desenvolvimento regional, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento se reuniu, nesta quinta-feira (05/09), com a parceria público-privada Rede ILPF.

Atualmente, existem cerca de 6 milhões de hectares de pastagens degradadas no estado de SP, principalmente no noroeste paulista, no Vale do Paraíba e no Pontal do Paranapanema, regiões que o Governo de SP promove regularizações ambientais e fundiárias. A ação ocorre no âmbito do Projeto Integra SP, e quer gerar um novo ciclo de desenvolvimento sustentável no interior.

“Levamos segurança jurídica ao Pontal do Paranapanema. Agora, precisamos recuperar as áreas degradadas em parceria com as empresas que fazem parte da Rede ILPF, utilizando a expertise dos nossos institutos e o financiamento do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP)”, afirmou o secretário de Agricultura, Guilherme Piai.

Alexandre Grassi, coordenador substituto da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), já coordenou trabalhos e capacitou mais de 100 agrônomos SAA, profissionais que podem desenvolver o projeto nas regiões escolhidas, seguindo critérios técnicos de operacionalização. A ideia é levar conscientização aos produtores e assentados, mostrando os benefícios de projetos como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.

Outros projetos ambiciosos podem ser feitos nas áreas que atualmente se encontram degradadas, como o cultivo de macaúba para a produção de diesel renovável e impulsionar as lavouras do setor sucroenergético com o desenvolvimento de sementes de cana-de-açúcar.

A expectativa é criar regiões especializadas nas boas práticas do solo, servindo de exemplo para todo o interior paulista.

REDE ILPF

A Associação Rede ILPF é uma parceria público-privada formada pela Embrapa, a cooperativa Cocamar e as empresas Bradesco, John Deere, Minerva Foods, Soesp, Suzano, Syngenta e Timac Agro.

A Associação, criada em 2012, tem como objetivo intensificar a sustentabilidade da agropecuária brasileira, por meio da adoção das tecnologias de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF).