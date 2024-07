Secretaria de Agricultura de SP premia os melhores ovos do Estado de SP na Festa do Ovo

O secretário de Agricultura, Guilherme Piai, entregou as premiações aos vencedores da primeira edição do Concurso Estadual de Qualidade de Ovos

Com o objetivo de promover o consumo, fortalecer parcerias e divulgar práticas sustentáveis e inovadoras na avicultura paulista, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA) esteve nesta sexta-feira (12), na cerimônia de abertura oficial da tradicional Festa do Ovo de 2024, no município de Bastos, interior paulista.

O evento que está em sua 63º edição, acontece até o dia 15 de julho, no Recinto de Exposições Kisuke Watanabe e reuniu cerca de 80 empresas de diferentes segmentos, além de atrair produtores, fornecedores, pesquisadores e diversos profissionais do setor avícola para a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de iniciativas conjuntas.

O secretário de Agricultura, Guilherme Piai, representando o governador do estado, Tarcísio de Freitas, ressaltou durante a abertura a importância da avicultura de postura para a economia do Estado.

“A cidade de Bastos é responsável por quase um terço da produção paulista de ovos, é referência no agronegócio que produz com sustentabilidade. As demandas do setor foram acolhidas pela Secretaria, criamos a Câmara Setorial dos Ovos e Derivados, lançamos e executamos o concurso estadual, que até então ocorria regionalmente, organizamos o 1º Fórum Estadual de Gripe Aviária e estamos batalhando para levar os pleitos para Brasília, em temas que precisam de atuação federal para se resolverem”, completou Piai.

Durante a visita à Festa do Ovo, o secretário de Agricultura entregou os prêmios aos vencedores da primeira edição do Concurso Estadual de Qualidade de Ovos. Os campeões foram os avicultores Edson Yoshikawa (ovos brancos), Lauro Morishita (ovos vermelhos) e Laércio Vidotto (ovos de codorna).

Até o ano passado, o concurso era regional e, este ano, foi ampliado em nível estadual, contemplando produtores de todo o Estado de São Paulo. O objetivo da ação é reconhecer a excelência na produção de ovos, com o objetivo de incentivar a melhoria dos processos para atender todas as exigências do mercado, impactando até na produtividade das granjas paulistas.

“É emblemático que o concurso seja finalizado no polo de produção de ovos do Estado. Com esse selo de qualidade, o produtor garante a certificação da excelência de seu produto, além de gerarmos competividade para todo o setor”, acrescentou Piai.

Conhecida como a “Capital do Ovo”, o município de Bastos é responsável por 15% da produção nacional da proteína mais consumida no País e 27% do estado de São Paulo. Além do espaço para exposição de produtos avícolas e rodadas de negócios, a Festa do Ovo, que movimenta cerca de R$ 20 milhões em negócios, conta com uma ampla área gastronômica, oferecendo diversos pratos à base de ovos e atrações musicais.