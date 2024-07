Secretaria de Agricultura de SP participa da tradicional Festa do Ovo, em Bastos

O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, representando o governador do estado, Tarcisio de Freitas, participa da abertura oficial da tradicional Festa do Ovo, nesta sexta-feira (12/07), no município de Bastos.

Na ocasião, também será realizada a premiação do Concurso Estadual de Qualidade de Ovos. O concurso visa reconhecer a excelência na produção de ovos, com o objetivo de incentivar a melhoria dos processos para atender todas as exigências do mercado, ganhando mais espaço para elevar a produtividade dos campos paulistas, agora em nível estadual, contemplando produtores de todo o Estado de São Paulo.

A 63º edição, que acontece entre os dias 10 e 15 de julho, reúne 80 empresas de diferentes áreas da avicultura brasileira, que estarão expondo produtos e serviços nos estandes do Recinto de Exposições Kisuke Watanabe.

Conhecida como a “Capital do Ovo”, Bastos é responsável por 15% da produção nacional de ovos e 27% do estado de São Paulo, destacando-se como um ponto de encontro essencial para avicultores de todo o país.