Secretaria da Cultura está com credenciamento aberto para pareceristas

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo está com credenciamento aberto, até dia 30 de junho, para pessoas interessadas em atuar como pareceristas. Por meio do “Registro de Particulares em Colaboração” é reunido um banco de dados de pessoas físicas, que poderão fazer parte de comissões especiais, responsáveis por examinar documentação de proponentes e projetos, além do julgamento de mérito de trabalhos culturais ou técnicos, inscritos em premiações. Os pareceristas habilitados são remunerados com valor a partir de R$ 6 mil, variando de acordo com a quantidade de projetos analisados.

Para se tornar um parecerista é preciso ser indicado por uma entidade, pessoa jurídica, que tenha, dentre suas principais atividades, atuação cultural ou artística. O registro pode ser feito pelo site www.proac.sp.gov.br/download-termos-proac/.

Passo a passo – Registro de Particulares em Colaboração

Cadastro de entidades: o primeiro passo é ter a sua entidade cadastrada no portal, por isso é importante realizar o registro preenchendo as informações solicitadas como nome, CNPJ, contatos e demais documentos.

Cadastro de indicados: após cadastrar a entidade é hora de seguir com o cadastro dos indicados. Neste ponto é importante preencher corretamente todos os dados de identificação, assim como as informações de currículo solicitadas. Os termos de anuência e declaração de idoneidade assinados também precisam ser anexados no portal.

Em caso de dúvidas, confira o tutorial completo para o “Registro de Particulares em Colaboração”.

Além disso, no site também estão disponíveis os modelos de Currículo dos Indicados, Manifestação de Anuência e Declaração de Idoneidade do Indicado. Basta fazer o download dos arquivos e preencher com as informações solicitadas.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelo e-mail suportesistemaproac@sp.gov.br.