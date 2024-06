Secovi-SP participa da cerimônia de assinatura do decreto de outorga onerosa

Na tarde desta sexta-feira (14/6), o presidente do Secovi-SP, Rodrigo Luna, participou da cerimônia de assinatura, pelo prefeito Ricardo Nunes, do decreto de regulamentação da outorga onerosa – contrapartida financeira paga ao Município pelo interessado em construir edificações acima dos limites construtivos básicos definidos pelo Plano Diretor Estratégico (PDE).

O evento, realizado no auditório da Prefeitura de São Paulo, contou com a presença dos secretários municipais Fabricio Cobra (Casa Civil), Bete França (Urbanismo e Licenciamento), Fernando Chucre (Planejamento e Entregas Prioritárias), entre outros secretários, vereadores, representantes de diversas entidades e mais de 40 empresários do setor.

O Secovi-SP fez parte do Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria SMUL nº 29/2024, que resultou no decreto, o qual contou com intensa discussão técnica entre diversas coordenadorias e assessorias da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e representantes do setor.