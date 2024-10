Secovi-SP e Asbrass promovem a 10ª edição da Brasil Expo Self Storage

O Secovi-SP (A Casa do Mercado Imobiliário) e a Asbrass (Associação Brasileira de Self Storage) promovem nos dias 4 e 5/11 (segunda e terça-feiras), no Milenium Centro de Convenções, a 10ª edição da Brasil Expo Self Storage, reunindo operadores, desenvolvedores, potenciais investidores e demais interessados neste segmento.

Nesta dição, serão comemorados os 10 anos do evento, relembrando a trajetória e empenho no desenvolvimento do setor e apresentando as novidades em termos de produtos e regulamentação, visando o crescimento sustentável da atividade imobiliária de self storage.



A abertura contará com a participação de Adriano Sartori, vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação do Secovi-SP; e de Thiago Cordeiro, presidente da Asbrass; que vai permanecer no palco para mediar o painel seguinte, sobre Cidades Inteligentes e o Futuro do Self Storage. Marcos Kahtalian, sócio da Brain Inteligência Estratégica, vai apresentar os dados de uma pesquisa setorial.



“Inovação e Tecnologia na Arquitetura, Engenharia e Estruturas Metálicas: O Futuro das Operações de Self Storage” é o tema do painel mediado por Cristina Heim, com a participação de Natália Rimes, sócia da Gênova, Bruno Guerriero, sócio fundador da Mamute, e João Rossi, diretor da GoodStorage.

Debate sobre os avanços da legislação de self storage no Brasil: conquistas regulatórias e impactos no setor reunirá o deputado distrital de Brasília, João Cardoso; a vereadora de Curitiba, Maria Amália Tortato; e os empresários Rafael Cohen, sócio da SmartBox; e Sérgio Oliveira, sócio da Home Stock. “Reforma tributária no mercado de self storage” é o tema da palestra da advogada Isabella Tralli. Roberta Bigucci, coordenadora de Projetos Especiais do Secovi-SP, falará sobre “Humanização nas Organizações: O Papel da Gestão de Pessoas e Impacto Social”.



Moderado por Fernando Nascimento, da Asbrass, o painel sobre mercado de capitais contará com os debatedores: André Magrin, Rodrigo Botani e Felipe Souto. Vinícius Durbano e Marcela Amado ministrarão a palestra “Do Físico ao Digital: A Segurança de Dados e a LGPD”. Francisco Mutschele, da Borges e Pires Advogados Associados, e Alexandre Scanferla, da JR&Marto Corretora de Seguros, são os debatedores do painel“Segurança Jurídica e Prevenção de Riscos: Aspectos Legais e Seguros nas Operações de Self Storage”, mediado por Cristina Heim. O especialista Júlio Bessa vai ministrar palestra sobre inteligência artificial.



O painel de encerramento discutirá os desafios e oportunidades no segmento no Brasil e apresentará os relatos de sucesso de vários operadores de self storage, tais como Anexxo, de Porto Alegre (RS); Guarda Koisas, de Fortaleza (CE); Guardô, de Belém (PA); IGuardei, do Rio de Janeiro (RJ); e Meu Storage, de Brasília (DF).

No dia seguinte, 5/11, será realizada visita técnica em uma unidade de self storage, localizada na capital paulista. Para mais informações e inscrições, acesse o link.