Secovi-SP divulga dados do 3º trimestre do mercado de condomínios logísticos

O mercado de condomínios logísticos situados em um raio de até 120 km da cidade de São Paulo encerrou o terceiro trimestre deste ano com limitada entrega de novos imóveis, restringindo a atividade de pré-locação. Contudo, a taxa de vacância registrou o menor índice desde 2012. Os dados são da Pesquisa e Análise do Mercado de Condomínios Logísticos, divulgada trimestralmente pelo Secovi-SP em parceria com a CBRE.

No terceiro trimestre de 2024, foi observada desaceleração pontual no ritmo de novas locações, em comparação ao terceiro trimestre em 2023. Da mesma forma, a absorção líquida registrou leve queda neste ano, frente ao volume acumulado em igual período em 2023.

O destaque, mais uma vez, foram os imóveis localizados em um raio de 30 km da cidade de São Paulo, que atraíram 51,4% da absorção bruta no terceiro trimestre e 58,8% da absorção bruta acumulada no ano de 2024.

Os principais indutores de demanda logística continuam sendo as empresas dos setores de logística terceirizada (3PL) e os grandes players de e-commerce, que ampliaram suas cadeias de abastecimento para atender ao contínuo crescimento das vendas pelos canais digitais.

Preços pedidos

A necessidade de crescimento orgânico dos operadores logísticos para atender à demanda no comércio eletrônico, registrada entre 2020 e 2023, resultou em redução do espaço ofertado e consequente aumento contínuo no preço médio pedido de locação.

Em continuidade à tendência de redução na oferta, observou-se uma queda de 2,7 pontos percentuais na taxa de vacância entre o final de 2023 e o terceiro trimestre de 2024. O resultado influenciou na manutenção da tendência de alta do preço pedido de locação nos últimos 12 meses.

Confira a íntegra:Pesquisa e Análise de Condomínios Logísticos em São Paulo.