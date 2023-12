Secovi-SP divulga dados de 31 cidades paulistas

O Secovi-SP realiza webinar, nesta terça-feira (12/12), para divulgação do resultado da Pesquisa do Mercado Imobiliário do Interior, que abrange 31 cidades paulistas, incluindo Baixada Santista e Região Metropolitana de São Paulo.

Serão apresentados dados do terceiro trimestre deste ano relativos a lançamentos, vendas, estoque, valor de metro quadrado de imóveis residenciais novos, entre outras informações que contribuem para a tomada de decisão das empresas e norteiam os rumos do desenvolvimento do mercado imobiliário.

Coordenado por Frederico Marcondes Cesar, vice-presidente do Interior, o evento contará com a apresentação de Guilherme Werner, sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica, e análises do economista-chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci.

A transmissão acontece das 10 horas às 11h30, pela plataforma Zoom. Acesse aqui para mais informações e inscrições.