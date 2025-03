SECOVI-SP adere aos conceitos sustentáveis implementados pela SDUH

O SECOVI-SP adotará como referência os conceitos de sustentabilidade, segurança viária e melhoria da qualidade de vida do programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH). A adesão foi formalizada nesta quinta-feira (6/3), em evento realizado na sede da entidade, e contou com a presença do secretário da SDUH, Marcelo Branco, do presidente executivo do SECOVI-SP, Ely Wertheim, e de representantes da pasta e associados do sindicato patronal.

Marcelo Branco destacou que o SECOVI-SP e seus membros têm sido muito receptivos às trocas de informações e parcerias com a SDUH. Por isso, agradeceu a oportunidade de apresentar o Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis durante o encontro. “Nesta casa do SECOVI, temos tido oportunidades de discutir novas ideias e falar das diretrizes da nossa secretaria, da Carta de Crédito Imobiliário e de outras modalidades de contratação da SDUH. Dessa vez, quisemos apresentar aqui algo mais amplo, que é a sustentabilidade dos projetos nas cidades, particularmente o Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis, que visa a participação do Estado nas cidades menores”, afirmou.

O secretário da SDUH explicou, ainda, que esse programa surgiu com o intuito de realizar projetos de melhorias urbanas em uma nova fase da secretaria, que incorpora em seu escopo de atuação, além do plano habitacional, o desenvolvimento urbano e a necessidade de se pensar em como construir cidades mais resilientes e melhores para se viver. “Criamos um caderno que dá suporte às prefeituras. Temos trazido para a secretaria essa missão de também ajudar as prefeituras no desenvolvimento de seus projetos. Quando transformamos a SDUH em uma secretaria de desenvolvimento urbano, nós puxamos para nós essa missão de criar condições para que os municípios façam um trabalho bem feito por meio de um suporte que o Estado passa a fornecer”, explicou.

Marcelo Branco, por fim, reiterou a importância de parcerias para tornar os espaços urbanos mais sustentáveis e dotados de infraestruturas verdes. “Acreditamos que essas melhorias nas regiões, nas cidades e na qualidade de vida das pessoas só irão acontecer com boas parcerias, e o SECOVI e a indústria da construção têm sido muito parceiros nesse desenvolvimento regional. Temos condições de mudar a realidade dos municípios, fazendo com que tenham menos inundações, drenagem mais adequada e menos impermeabilização do solo, dentro de uma diretriz que tem de ser adotada por cada um deles, pelo Estado e pelo conjunto das empresas construtoras e do mercado imobiliário, representado aqui pelo SECOVI”, concluiu.

O presidente-executivo do SECOVI-SP, Ely Wertheim, elogiou o programa, agradeceu a presença do secretário de Estado e parabenizou todos os envolvidos na criação do caderno de tipologias modulares do Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis. “Com esse guia feito por vocês, qualquer prefeito ou secretário, tendo o espaço, pode aplicar essas diretrizes. É uma honra, para nós do SECOVI, receber o secretário e sua equipe para apresentar esse trabalho, que desperta orgulho em todos nós, por sabermos que o Estado consegue produzir um caderno de tão alto nível”, afirmou.

O Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis é um pilar da política de desenvolvimento urbano do Estado e foi lançado em novembro de 2024. Por meio de um caderno de tipologias modular, propõe projetos de melhorias urbanas a partir de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) – com foco na preservação do meio ambiente, mobilidade e desenvolvimento de cidades paulistas – para auxiliar no aumento da resiliência e adaptabilidade às mudanças climáticas.

Tal iniciativa demonstra a importância do mercado também aderir aos conceitos descritos no caderno de

tipologias modulares, unindo forças para tornar as cidades mais sustentáveis e resilientes. Além de adotar institucionalmente os conceitos, o SECOVI-SP recomendará às empresas associadas a incorporação de projetos do caderno de tipologias em suas obras, quando pertinentes aos residenciais.



Após a abertura solene, o assessor de planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Eduardo Trani, fez uma apresentação detalhada sobre os eixos de tipologias já disponíveis no caderno produzido pela SDUH. “Nossa equipe trabalhou durante um ano e meio, com um esforço muito grande e com especialistas, para fazer algo simples. O foco, então, foi criar um caderno de tipologias modulares aberto, com o objetivo de sair da engenharia cinza e migrar para a verde. Com o caderno, é possível fazer os projetos mais rapidamente, em parceria com as prefeituras. A ideia desse programa é fazer conexões”, explicou.

Eduardo Trani demonstrou que, na prática, com a oferta de diretrizes e de recursos, o Estado consegue produzir mudanças efetivas nos municípios atendidos. “Temos jardins de chuva, ciclovias e sinalizações que antes eram faltantes à disposição. E invertemos a ordem. Escutamos o prefeito dizer o que ele precisa, mostrar o que ele tem e vamos ajudá-lo a ver o que é mais possível, com menos recurso e pouco prazo, também mostrando o efeito reprodutivo disso. Nossos recursos de estado são repassados a fundo perdido para eles com uma pequena contrapartida, de 5 a 20% do valor. Assim, conseguimos ensinar como as cidades podem mudar”.

Por fim, o assessor de planejamento da SDUH disse que o caderno está ainda aberto a novas tipologias e diretrizes e convidou os presentes a unirem esforços e conhecimentos para o desenvolvimento desse documento que tem ajudado tantos municípios. “Aqui faço também um apelo a vocês. Nesta parceria, vocês podem se juntar a nós na construção do próprio caderno, sem compromisso autoral, mas para fazermos parcerias para melhorar cada vez mais esse caderno. Assim, vamos ampliando o leque de oportunidades, dentro de determinados critérios, para homologar essas propostas”, concluiu, destacando que é possível, com união, reutilizar as inúmeras boas experiências do mercado que poderão ser validadas neste programa.