SECOM lança novos cursos gratuitos de Educação Midiática em parceria com Ministério da Educação

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM-PR) lançou nesta terça-feira (18) novos cursos na Coletânea Educação Midiática, uma parceria conjunta com o Ministério da Educação (MEC) e diversas Organizações da Sociedade Civil. O objetivo é formar professores e demais educadores com foco na leitura crítica da mídia, competência prevista no eixo de cultura digital da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A Coletânea Educação Midiática está disponível gratuitamente na plataforma AVAMEC, do Ministério da Educação, e é composta por uma série de cursos autoinstrucionais. Desenvolvidos por organizações da sociedade civil parceiras da SECOM, os cursos abordam temas centrais da Educação Midiática, incluindo cidadania digital, segurança online, proteção de crianças e adolescentes, combate à desinformação, promoção dos direitos humanos e fortalecimento da democracia.

Os cursos disponíveis são:

– Atividades complementares de educação midiática, produzido pelo Redes Cordiais

– Cidadão Digital, produzido pela Safernet Brasil

– Educação midiática para adolescentes e jovens, produzido pela Safernet Brasil

– Educação Midiática na Prática, produzido pelo Instituto Palavra Aberta

– Educando para Boas Escolhas Online, produzido pela Safernet Brasil

– Fake Dói: investigue a desinformação – produzido pelo Instituto Vero

COMO FAZER – Os cursos estão disponíveis na plataforma AVAMEC e podem ser acessados por todos a partir do login e senha individual do gov.br. Em seguida, basta inserir no campo de busca “Educação Midiática” e escolher uma das formações. As primeiras turmas ficarão abertas por tempo limitado. Ao final da formação, os concluintes receberão certificado validado pelas organizações propositoras.