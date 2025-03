Sebrae Transforma conta a história de Dona Marta: de vendedora de salgados a dona de buffet

Amor pela cozinha e um sonho: formar seus filhos. Esses foram os estímulos que levaram Maria Marta a vender bolos e salgados para amigos, vizinhos e familiares há aproximadamente 25 anos. Hoje, aos 64 anos é proprietária do Marta Buffet, que chega a atender 800 pessoas por evento. Moradora de Presidente Epitácio, interior de São Paulo, Dona Marta abriu as portas de sua casa e do seu negócio para contar sua história ao Sebrae-SP no quadro Sebrae Transforma, que já está no ar nas redes sociais da instituição.

No episódio, ela compartilha como sua busca constante por conhecimento e o apoio do Sebrae-SP foram fundamentais para o crescimento do seu negócio. A empreendedora conta que o caminho não foi fácil e destaca que o conhecimento adquirido foi essencial para chegar aonde está hoje. Ao todo, foram mais de 60 cursos com o Sebrae-SP.

Sua história com a instituição também é marcada pela formalização. Quando percebeu que precisava ampliar as possibilidades e formalizar seu negócio, procurou a unidade do Sebrae Aqui em sua cidade, mas confessa que ainda sentia muita insegurança e incerteza quanto as burocracias de uma empresa.

“Em setembro de 2011, formalizei meu negócio. Costumo dizer que passei de uma empresa de fundo de quintal para um negócio formal, com CNPJ e totalmente legalizado. A agente do Sebrae Aqui me passou todas as informações necessárias, me motivou e incentivou.”

O buffet continuou crescendo e evoluiu de Microempreendedor Individual (MEI) para Microempresa (ME). “Crescemos e passamos a atender toda a região, até mesmo o estado do Mato Grosso. Com o aumento do faturamento, deixamos de ser MEI para nos tornarmos ME.”

Legado e inspiração

O que começou apenas para ajudar na renda familiar, hoje é motivo de comemoração para Marta, que atende eventos de todos os tipos, tanto particulares quanto empresariais, e já recebeu o título de melhor buffet da cidade, sendo reconhecida pela qualidade, atendimento, higiene e sabor.

“Comecei tudo isso para formar meus quatro filhos e, hoje, todos estão formados. Minha filha Andreia é gerente do buffet. Além disso, meu neto está cursando Gastronomia e vai continuar o meu legado.”

Com muito amor pelo que faz e gratidão por todos que passaram pelo seu caminho, dona Marta deixa um conselho para os futuros empreendedores. “Se você tem um sonho e quer empreender, acredite primeiro em você, acredite na sua capacidade de empreender. E procure o Sebrae, você vai ter todo o suporte e consultorias. Você não vai errar nunca”.

