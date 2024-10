Sebrae-SP transmite lives especiais sobre a Feira do Empreendedor 2024

O Sebrae-SP transmite a partir desta segunda-feira, 7 de outubro, uma série especial de três lives sobre a Feira do Empreendedor 2024(FE24). Nas transmissões, a equipe do Sebrae-SP traz detalhes sobre o evento e os espaços que o público vai encontrar. O evento será realizado no São Paulo Expo de 11 a 14 de outubro na capital paulista.

No primeiro programa, além de uma visão geral sobre a FE24, estarão em destaque os espaços: Destino Sabores do Campo, Shopping Compre do Pequeno, Você Criador de Conteúdo, Crie Sebrae e Crie Games.

No Destino Sabores do Campo, o visitante vai encontrar ilhas do café, cachaça, vinho e queijo e ficar por dentro da trajetória da produção no campo até o cliente final, incluindo com o turismo gastronômico. Um chef de cozinha vai preparar receitas com degustações.

No Shopping Compre do Pequeno, Microempreendedores Individuais (MEIs), artesãos e produtores rurais vão vender seus produtos em um espaço de 800 metros quadrados. Trata-se de um shopping colaborativo com 300 espaços de exposição para o comércio durante os quatro dias do evento.

No Você Criador de Conteúdo, o empreendedor vai aprender a criar conteúdo para o seu público e melhorar as estratégias de marketing digital do seu negócio.

A Arena Crie Sebrae vai abrigar ativações culturais e artísticas que evidenciem o potencial dos negócios criativos como moda autoral, curtas-metragens ou videoclipes, apresentações culturais, entre outras manifestações artísticas.

A Arena Crie Games será a vitrine para desenvolvedores, produtores e estúdios de games que vão apresentar seus jogos, compartilhar suas trajetórias e se conectar com empresários, investidores e entusiastas. Além disso, os visitantes da FE24 poderão jogar o game que será desenvolvido em campeonatos realizados durante os quatro dias de evento.

As lives vão ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP. Para assistir, basta clicar em Link.

A FE24 será realizada em um espaço de 52 mil metros quadrados divididos em seis eixos temáticos: Inovação e tecnologia; Comece seu negócio; Comportamento empreendedor; Gerencie seu dinheiro; Marketing e vendas e ESG impacto social e ambiental. Serão 28 atrações distribuídas nos eixos assim como mais de mil espaços de exposição. O Sebrae-SP organizou 441 missões que levarão empreendedores de todo o Estado de São Paulo para o evento; são esperados 118 mil visitantes nos quatro dias da Feira.

Carbono neutro

A neutralização de carbono envolve compensar as emissões de gases do efeito estufa. O Sebrae-SP está muito preocupado com a sustentabilidade do planeta. Por isso, na FE24, a neutralização de carbono abrangerá o consumo de energia, os deslocamentos e a gestão de resíduos durante as três fases do evento: montagem, realização e desmontagem.

SERVIÇO

Feira do Empreendedor 2024

Data: 11 a 14 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

Informações e inscrições: Link

Entrada gratuita

Como chegar:

Os traslados gratuitos de vans estarão disponíveis em duas estações do metrô ao SP Expo, das 9h30 às 21h30.

Estação Santos-Imigrantes (linha verde)

Rua. Engº. Guilherme Winter x Av. Dr. Ricardo Jafet

Estação São Judas (linha azul)

Rua Major Freire (desembarque) x Av. Fagundes Filho (embarque)