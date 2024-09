Sebrae-SP tira dúvidas sobre desenquadramento do MEI

Para responder as dúvidas dos Microempreendedores Individuais (MEIs) sobre o desenquadramento da modalidade, o Sebrae-SP promove um videocast sobre o assunto. O encontro virtual e gratuito será realizado nesta quarta-feira (25), às 19 horas. O objetivo é orientar os MEIs sobre os fatores que levam a saída do sistema e como evitá-la.

Atualmente, o principal motivo que leva os Microempreendedores individuais a serem desenquadrados é superar o faturamento estabelecido para a modalidade, ou seja, R$ 81 mil anuais.

“É muito importante ficar de olho no faturamento bruto da empresa, acompanhando as entradas mensais. Para isso é fundamental ter o fluxo de caixa e as operações financeiras atualizadas. Quando o desenquadramento ocorre com planejamento, não é ruim, pois mostra que a empresa está crescendo. Agora, se houver falta de gestão, pode acarretar a cobrança dos tributos sobre os valores ultrapassados, e só é possível voltar ao sistema em janeiro de cada ano”, esclareceu o analista de negócios do Sebrae-SP Álamo Santos.

Outro fator que leva ao desenquadramento do MEI é a exclusão das atividades permitidas no rol, situação que o Governo Federal revê com frequência. No encontro promovido pelo Sebrae-SP será possível descobrir quando acontece o desenquadramento, quais são as consequências, como evitá-lo, e quais são os direitos e deveres do MEI.

Para participar do videocast basta se inscrever gratuitamente pelo Link.