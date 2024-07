Sebrae-SP tem 150 cursos EAD para quem deseja empreender ou já tem próprio negócio

Quem deseja empreender ou já tem o próprio negócio e busca se capacitar pode contar com 150 opções de cursos EAD na Vitrine Sebrae, espaço educacional do Sebrae-SP no mundo digital do empreendedorismo. Só no primeiro semestre, o portal registrou 136 mil matrículas.

As capacitações online são uma forma rápida e prática de melhorar o conhecimento empresarial. Dos 150 cursos disponíveis, 143 são gratuitos e sete são pagos. Todos garantem certificados após a conclusão. Além das capacitações, é possível acessar outras soluções, como videoaulas, podcasts e ferramentas, como diagnóstico e calculadoras.

Entre as soluções ofertadas, 32 cursos podem ser feitos via WhatsApp. “Sabemos que a vida de empreendedor é corrida, mas a busca de atualização constante é um dos comportamentos dos empreendedores de sucesso. Os acessos via smartphone já representam mais de 60% e buscamos oferecer soluções práticas para o empresário aplicar na melhoria do negócio”, destaca Adriano Augusto Campos, coordenador de Desenvolvimento de Soluções do Sebrae-SP.

Os cinco cursos mais acessados são: Acesso ao crédito – da identificação da necessidade ao uso consciente dos recursos, Empreendedor de sucesso, Fluxo de caixa como ferramenta de gestão para o seu negócio, Marketing digital – planejar para vender pela internet, e Será que sou empreendedor?.

As soluções estão divididas em 16 temas: Associativismo e Cooperativismo; Cidade Empreendedora; Desenvolvimento Territorial; Educação; Empreendedorismo; Finanças; Inovação; Legislação; Marketing e Vendas; Negócios Internacionais; Novidades; Pessoas; Planejamento; Políticas Públicas; Sustentabilidade; e Tecnologia da Informação. A Vitrine Sebrae pode ser acessada no Link.