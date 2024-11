Sebrae-SP recebe prêmio nacional que reconhece os melhores programas de estágio

O Sebrae-SP está mais uma vez entre as empresas que oferecem os melhores estágios para estudantes no País. O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) realizou a cerimônia do 15º Prêmio CIEE Melhores Programa de Estágio em 7 de novembro na capital paulista. Foi a quarta vez seguida que o Sebrae-SP ficou entre os vencedores.

O objetivo do Prêmio do CIEE é reconhecer as melhores práticas de estágio a partir da perspectiva dos estagiários das organizações avaliadas e premiar aquelas que mais investem na formação de jovens estudantes. O Sebrae-SP concorreu na categoria empresas privadas com 51 a 300 estagiários.

A iniciativa do CIEE teve a parceria do instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), que foi responsável pela análise e processos metodológicos do levantamento. Quase 12 mil estagiários de 367 organizações responderam voluntariamente a pesquisa do Ipec.

“O Sebrae é uma empresa de desenvolvimento humano, além de apoio à pequena empresa. A qualidade do nosso capital humano é uma preocupação permanente. Muitos dos nossos estagiários têm tido sucesso no mercado. É um enorme motivo de orgulho saber que preparamos jovens que são uma matéria-prima muito desejada por nós e por outras empresas”, afirma o gerente da Unidade Gestão de Pessoas (UGP) do Sebrae-SP, Fabio Pina.

“Estar em mais uma edição do Prêmio é sempre um privilégio para o Sebrae-SP, porque buscamos oferecer boas oportunidades. Procuramos desenvolver de forma efetiva o estagiário que chega ao Sebrae-SP. Alguns ficam conosco, outros conseguem boas colocações. É gratificante ver o sucesso que os nossos estagiários têm obtido nas suas carreiras”, afirmou a coordenadora da UGP Adriana Rabelo.

Na cerimônia, a diretora de Inteligência e Insights, Opinião Pública e Política, do Ipec, Rosi Rosendo, apresentou um estudo sobre o cenário dos estágios no Brasil em 2024.

Pelo levantamento, o negócio próprio está no radar de uma parcela dos estudantes: 3% dos estagiários disseram ter planos de começar a empreender. Quando perguntados sobre o mercado de trabalho especificamente, 31% declararam que, no futuro, o melhor caminho é criar uma empresa.

O estudo revela que, em 2024, 68% dos estagiários contribuíram com seus vencimentos para o sustento de suas famílias e 10% são os únicos responsáveis pela renda familiar.

Segundo a pesquisa, adquirir experiência profissional é o principal motivo para 54% dos estagiários participantes.

Ser efetivado na empresa em que está estagiando (51%) e conseguir um emprego com carteira assinada (20%) são os principais planos em relação ao trabalho e fazer uma pós-graduação (59%) é o principal objetivo em relação aos estudos.