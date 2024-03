Sebrae-SP realiza evento para ajudar empreendedores a saírem do vermelho

Com o objetivo de ajudar as micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo que estão no vermelho a organizarem o fluxo de caixa e renegociarem suas dívidas, o Sebrae-SP realiza nos dias 16 e 18 de abril, forma presencial e remota, o evento gratuito “Do Vermelho ao Azul”. O evento acontece na sede do Sebrae-SP, na capital paulista, e será transmitido pelo Youtube da instituição para aqueles que não puderem estar presentes.

A ação contará com a palestra de Leandro Trajano com o tema “Saia do endividamento com Planejamento e Inteligência Financeira”, às 15h. Na sequência, as principais instituições financeiras atenderão de forma presencial nas unidades do Sebrae. Contaremos neste evento com o Banco do Povo, Desenvolve SP, Caixa, Banco do Brasil, entre outros. Quem assistir o evento de forma online, pode se dirigir a um escritório do Sebrae-SP posteriormente.

Os participantes também poderão solicitar uma assessoria pós crédito totalmente gratuita. A solicitação, bem como as inscrições para o evento, deve ser feitas na página do evento disponível no Link.

“Esse vermelho no fluxo de caixa muitas vezes acontece por erros de cálculo e falta de uma gestão financeira apropriada nos negócios. Independentemente da razão, vamos mostrar neste evento que é possível renegociar as dívidas e voltar a ter um fluxo de caixa que mantenha a empresa no azul e competitiva no mercado”, explica Magda Calegari, consultora de negócios do Sebrae-SP.

Números do Mapa de Empresas, a partir da Receita Federal, apontam que existem hoje mais de 19 milhões de micro e pequenos negócios no Brasil. De acordo com o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, a inadimplência atingiu cerca de 2 milhões de pequenos negócios no Estado de SP em janeiro deste ano, um aumento de 0,2% em comparação ao mesmo período de 2023. A Serasa considera inadimplência, neste caso, ao menos um compromisso vencido e não pago e que tenha gerado a inclusão do CNPJ em seu banco de dados.

SERVIÇO

Do Vermelho ao Azul

Datas: 16 e 18 de abril (escolha um dos dias)

Horários: 15h

Inscrições gratuitas: Link