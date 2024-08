Sebrae-SP realiza “Encontro com Gigantes do Digital” na capital paulista

O Sebrae-SP realiza o “Encontro com Gigantes do Digital” no dia 29 de agosto, das 13h às 19h, em Santo Amaro – zona sul da capital paulista. O evento reúne representantes das principais redes sociais e plataformas para explorar o funcionamento e as estratégias dessas mídias. A participação é gratuita, e as inscrições podem ser realizadas através do Link.

Instagram, Facebook e Whatsapp serão representados por Luiz Filipe Serravite, gerente de Parcerias META, com o tema “Melhore sua presença no Instagram e Facebook e aumente seus resultados” e “Como usar o WhatsApp e ter sucesso nas vendas”. Pelo LinkedIn teremos Helena Flores, Enterprise Relationship Manager LinkedIn, falando sobre “Impulsione sua marca e aumente suas vendas para outras empresas”.

Yasmin Medeiros, do TikTok, apresentará a palestra “Desvende os segredos do TikTok e viralize seu conteúdo”. Durante o encontro, teremos ainda apresentação com especialistas do Sebrae-SP.

“Esta é uma ótima oportunidade de conhecer as principais estratégias de redes sociais e plataformas, além de ter contato com seus representantes em um único encontro. Você vai aprender a usar os recursos e ainda desenvolve seu networking, trocando experiências com outros empreendedores que também desejam melhorar sua presença no mundo digital”, afirma Thaynara Santo, do Sebrae-SP.

SERVIÇO

Encontro com Gigantes do Digital

Data: 29 de agosto

Horário: das 13h30 às 19h

Local: Centro de convenções Senac – Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 – Prédio 2 – Santo Amaro

Inscrições: Link