Sebrae-SP realiza curso online para elaboração de projetos culturais e criativos

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o curso Elaboração de Projetos Culturais e Criativos, capacitação que faz parte do programa Crie Produção Cultural. As aulas são online e tem início no dia 4 de novembro. As inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo link.

O curso é voltado para a elaboração, gestão, captação de recursos e prestação de contas de projetos culturais. Serão sete encontros com temas como Elaboração de projetos: concepção, planejamento e orçamento; Indicadores e avaliação; Leis de incentivo à cultura e editais; Captação de recursos: estratégias e planejamento; Projetos para captação de recursos; Prospecção, negociação e pitch; e Gestão e prestação de contas.

Os encontros são virtuais nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de novembro, das 14h30 às 16h30. Esta é a última turma do ano voltada a este tema. A capacitação é voltada para produtores culturais, empreendedores da economia criativa e interessados em escrever projetos culturais para editais de fomento à cultura.

SERVIÇO

Curso Elaboração de Projetos Culturais – Crie Produção Cultural

Data: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de novembro

Horário: das 14h30 às 16h30

Local: Online

Inscrições: link