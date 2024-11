Sebrae-SP realiza ação de relacionamento com corretores parceiros da Porto Seguro 

Dominar o uso do marketing digital e estratégias de relacionamento online já é uma regra básica para conquistar clientes, fidelizar e expandir oportunidades de negócios. Na última terça, 12 de novembro, o escritório do Sebrae-SP no Grande ABC recebeu corretores parceiros da Porto Seguro para discutir o tema. Felipe Alves, consultor comercial da Porto, destacou a produtividade do encontro, que abordou maneiras de aproveitar as oportunidades de venda específicas da Black Friday e de fim de ano.

Na palestra, o consultor de Negócios do Sebrae-SP, Caio Cesar Massao Ito, ressaltou a importância de os corretores não só estarem nas redes sociais como dinamizar as páginas com interações, lives e storys para que o cliente o localize em suas buscas e, mais importante, tenha as informações que procuram nos conteúdos publicados. Ele também ressaltou a necessidade de incluir palavras-chave como “descontos”, “promoções” e “vantagens” nas mensagens para captar a atenção dos consumidores, especialmente nessa época em que eles buscam ofertas e economia.

“As palestras são sempre enriquecedoras, com dicas em insights valiosos na parte do marketing. E hoje consegui agregar mais coisas para colocar no dia a dia da minha empresa”, elogiou Luciana Gaeta, sócio fundadora da Gaeta Seguros.

O encontro reforçou o papel do Sebrae-SP no trabalho de desenvolvimento de habilidades de vendas e marketing dos profissionais, com foco nas tendências, datas especiais e no engajamento com o público-alvo.

Segundo a consultora de Negócios, Maiara Cristina Adorni, a parceria entre o Sebrae-SP e a Porto Seguro se dará por novas ações em 2025, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento das corretoras de seguro parceiras. Os treinamentos abordarão temas estratégicos como marketing, finanças e gestão competitiva, essenciais para o crescimento sustentável no setor.