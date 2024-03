Sebrae-SP participa do 66º Congresso Estadual de Municípios

O Sebrae-SP participa, mais uma vez, do tradicional Congresso Estadual de Municípios, promovido anualmente pela Associação Paulista de Municípios (APM). O evento, que começou nesta segunda (11) e vai até sexta, 15 de março, em Campos do Jordão, tem por objetivo reunir prefeitos e demais gestores da administração pública municipal, estadual e federal para promover a cooperação e discutir assuntos relevantes aos 645 municípios do Estado de São Paulo.

O evento é uma oportunidade para construção de alianças e, sobretudo, para o debate de ideias, propostas e projetos que possam contribuir para que gestores públicos municipais encontrem alternativas viáveis para solução dos principais problemas inerentes à esfera pública.

Considerando a missão do Sebrae-SP de apoiar não apenas as micro e pequenas empresas (MPE), mas também a gestão pública municipal, com vistas à melhoria de ambiente para os pequenos negócios, o Sebrae-SP está presente no evento com um estande destinado à promoção de relacionamento institucional e aproximação com as prefeituras.

“O Congresso Estadual de Municípios é uma oportunidade ímpar, dada a sua representatividade, para que o Sebrae-SP possa se apresentar como um grande parceiro das prefeituras no desafio de promover a atividade empreendedora nos municípios paulistas, contribuindo para a geração de emprego e renda”, diz o Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa.

Ao longo dos cinco dias de evento, o Sebrae-SP vai contribuir com a programação apresentando conteúdos técnicos por especialistas e gestores públicos que são referência em temáticas diversas, como: turismo, inclusão produtiva, inovação em Governo, dentre outras.

“O Congresso é o palco ideal para que o Sebrae-SP possa se aproximar ainda mais das prefeituras paulistas, apoiando-as na implementação de políticas públicas que impactam positivamente a atividade empreendedora em seus municípios”, afirma a gerente da Unidade Políticas Públicas e Relações Institucionais do Sebrae-SP, Lizzie Trevilatto.

O estande institucional do Sebrae-SP no 66º CEM permanecerá aberto a todos os técnicos e gestores públicos presentes no evento. A programação completa das atividades que serão oferecidas gratuitamente no evento encontra-se disponível no site da Associação Paulista de Municípios.