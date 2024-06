Sebrae-SP participa de Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, em São Sebastião

Com o objetivo de fortalecer as relações institucionais com entidades públicas e privadas, o Sebrae-SP estará presente no 7º Conexidades, evento organizado pela Multiplicidades, em parceria com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP). A ação acontece entre os dias 4 e 8 de junho, no Complexo Turístico Rua da Praia, na Av. Dr. Altino Arantes, em São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo.

O evento é uma oportunidade para construção de alianças e, sobretudo, para o debate de ideias, propostas e projetos que possam contribuir para que gestores públicos municipais e entidades privadas encontrem alternativas viáveis para solução dos principais problemas da população.

A Unidade Políticas Públicas e Relações Governamentais do Sebrae-SP viabiliza mais uma vez a participação da entidade no evento levando aos seus participantes propostas de políticas públicas de fomento ao empreendedorismo, em prol do desenvolvimento econômico dos municípios.

“O Conexidades é uma grande oportunidade para nos aproximarmos cada vez mais dos gestores públicos e de entidades privadas que fazem a diferença nos municípios. Queremos mostrar o quanto o Sebrae-SP pode contribuir com o seu desenvolvimento, auxiliando na implementação de políticas públicas de fomento ao empreendedorismo e melhoria do ambiente de negócios”, afirma a gerente da Unidade Políticas Públicas e Relações Governamentais do Sebrae-SP, Lizzie Trevilatto.

Desde sua primeira edição, realizada em Ubatuba, em 2018, o Conexidades reúne importantes figuras dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todo o Brasil, para discutir de maneira clara e objetiva temas que estão diretamente relacionados com o dia a dia de todo brasileiro, como educação, segurança, saúde, tecnologia, turismo, infraestrutura, sustentabilidade, cultura responsabilidade social, diversidade, política, empreendedorismo, inclusão produtiva, entre tantos outros assuntos relevantes.

SERVIÇO

7º Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos & Privados

Datas: 4 a 8 de junho

Local: Complexo Turístico Rua da Praia

Endereço: Av. Dr. Altino Arantes, em São Sebastião/SP

Mais informações: Link