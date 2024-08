O Sebrae-SP participa da Pet South America 2024, que acontece entre os dias 14 e 16 de agosto no São Paulo Expo, na capital paulista. A feira é o principal encontro da indústria pet da América Latina.

Durante o evento, o Sebrae-SP contará com um stand de 400 metros quadrados que terá expositores, palestras, atendimento, divulgação de produtos e receptivo de missões. A programação completa do espaço pode ser conferida no Link.

Entre os temas abordados nas palestras estão Inteligência Artificial para Petshops; Expandindo Fronteiras: Estratégias de Internacionalização para Micro e Pequenas Empresas do Setor PET; e Inovações e Tendências no Mercado Pet. O espaço terá também a presença de 20 pequenos negócios do setor que irão expor seus produtos e serviços.

“A programação conta com uma gama de assuntos muito pertinentes para empreendedores setores. Falamos desde a parte de gestão de negócios até o uso de redes sociais para aumentar as vendas”, afirma Vanessa Lima e Silva, gestora estadual do programa Pet Shop do Sebrae-SP.

Crescimento do Mercado Pet

De acordo com pesquisa do Sebrae-SP, pequenos negócios do mercado pet no Estado de São Paulo tiveram um crescimento médio anual de 17% ao ano, entre 2018 e 2023. Em 2018 havia 29.062 pequenos negócios no mercado pet. Em 2023, eram 64.109 pequenos negócios.

Entre os consumidores que compram de pequenos empreendedores, 67% compram produtos para pets entre 15 e 30 dias, sendo 32% quinzenalmente e 35% mensalmente. Já quanto à forma da compra, 51% realizam as compras presencialmente e 31% compram a maior parte presencialmente e um pouco pela internet.

Com relação ao gasto, 51% dos consumidores em pequenos negócios gastam entre R$ 101 e R$ 300 por mês. Os principais itens adquiridos pelo consumidor em pequenos negócios são: alimentação (96%), saúde (71%) e higiene (54%).

SERVIÇO

Sebrae-SP na Pet South America 2024

Data: 14 a 16 de agosto

Horário: das 13h às 21h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo – SP

Programação: Link