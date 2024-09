Sebrae-SP participa da Amppesp Fomenta 2024

O Sebrae-SP vai marcar presença no Amppesp Fomenta 2024 que será realizado de 29 de outubro a 1º de novembro em Águas de São Pedro. Organizado pela Associação de Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo (Amppesp), o Sebrae-SP vai estar no evento com estande para divulgar o programa Cidade Empreendedora para as prefeituras de pequeno porte.

O Amppesp Fomenta reúne prefeitos e prefeitas de cidades de pequeno porte e gestores públicos das esferas federais e estaduais e representantes da iniciativa privada. É uma oportunidade de os participantes fazerem networking e debaterem caminhos para o desenvolvimento do Estado.

O Programa Cidade Empreendedora é uma estratégia de atuação do Sebrae-SP nos municípios paulistas que visa contribuir para o desenvolvimento econômico local, a partir do incentivo ao empreendedorismo e da melhoria no ambiente de negócios.

Por meio de consultorias e instrutorias a técnicos e gestores públicos, o programa oferece soluções aos municípios em diversos temas como compras governamentais, gestão municipal, cooperativismo, desburocratização, espaços de atendimento ao empreendedor, inclusão produtiva, lideranças locais, empreendedorismo na educação, inovação, marketing territorial e setores econômicos, economia criativa e programas do Sebrae-SP voltados ao empreendedor.

A Amppesp existe desde 1989, a partir da união de 120 cidades que tinham entre seus objetivos promover o desenvolvimento dos municípios de pequeno porte (com até 50 mil habitantes). Em todo o Estado de São Paulo são mais de 500 municípios com essa características. A Associação parte do princípio de que uma atuação conjunta permite fortalecer o desenvolvimento regional.

Para participar do Amppesp Fomenta 2024, basta se inscrever em AMPPESP Fomenta 2024 em Águas de São Pedro – Sympla

Serviço

Sebrae-SP na Amppesp Fomenta 2024 – estande com o programa Cidade Empreendedora

Data: 29, 30,31 de outubro e 1º de novembro

Local: Centro de Convenções de Águas de São Pedro – Av. Carlos Mauro, 90 Águas de São Pedro – SP

Inscrições: AMPPESP Fomenta 2024 em Águas de São Pedro – Sympla

Entrada gratuita