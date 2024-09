Sebrae-SP oferece espaço compartilhado para empresários do ABC Paulista 

A unidade regional do Sebrae-SP no Grande ABC disponibiliza aos empreendedores da região um espaço para trabalho que pode ser dividido com outros usuários. Conhecido como coworking, o ambiente conta 12 estações de trabalho, rede de internet, ar-condicionado, café e água gratuitos. O uso é livre por período que pode ser escolhido entre quatro horas, seis horas ou oito horas. O usuário terá ainda acesso a um estúdio para gravação de áudio ou vídeo.

O serviço foi pensado para empreendedores que atuam de forma independente. O empresário pode também receber orientações dos consultores e analistas do Sebrae-SP; além de ter a possibilidade de realizar networking com pessoas de diversos segmentos.

“O espaço é ideal para o empresário realizar suas atividades administrativas, enquanto se conecta com outros empreendedores e tem acesso aos serviços, programas e projetos do Sebrae-SP”, explica Vinicius Agostinho da Nóbrega, gerente regional do Sebrae-SP.

Portas abertas

Para usar o local, é necessário fazer reserva antecipada, por meio do Formulário de Agendamento

O espaço fica aberto de segunda a sexta, das 9h às 18h e não deve ser usado como endereço fiscal e nem pode ser indicado para receber correspondências dos usuários.

Serviço

Coworking – espaço compartilhado Sebrae-SP Grande ABC

Rua das Figueiras, 315 – Jardim – Santo André

Tel.: 11 4433-4271

Necessário agendamento pelo Link