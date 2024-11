Sebrae-SP oferece dicas para empresas que desejam começar a vender on-line

Os consumidores buscam cada vez mais agilidade e praticidade na hora de comprar. Por isso, vender on-line se tornou essencial para quem deseja expandir o negócio e alcançar novos clientes. O Sebrae-SP oferece algumas dicas para empresas que desejam criar uma loja on-line e começar a comercializar seus produtos pela internet.

O primeiro passo é criar uma loja virtual. Esse site funciona como o balcão on-line da empresa, onde os produtos são exibidos e vendidos. Ele representa a presença da empresa na internet, por isso, é fundamental investir em um layout atrativo, claro e funcional, que proporcione uma boa experiência ao cliente.

Muitos empreendedores têm receio de vender on-line por medo de não receber os pagamentos, mas existem ferramentas que ajudam a gerenciar financeiramente os negócios on-line.

Uma das opções é a própria empresa administrar os pagamentos e a gestão financeira, criando funcionalidades no site e contratando empresas financeiras para processar os pagamentos. Essa alternativa oferece segurança aos clientes e permite que a empresa receba diretamente os valores, mas pode ser pouco viável para empreendedores que não têm experiência em gestão financeira.

Outra opção é contratar empresas intermediadoras. Essas empresas gerenciam os pagamentos da loja virtual, recebendo os valores dos clientes e repassando-os à empresa vendedora.

As intermediadoras apresentam diversas vantagens, como mais opções de pagamento, maior flexibilidade para os consumidores e sistemas antifraude, que tornam as transações mais seguras. Essa é uma boa alternativa para quem não deseja lidar diretamente com a burocracia financeira, mas quer garantir um serviço seguro e eficiente.

Vender on-line é uma estratégia para o crescimento dos pequenos negócios. O Sebrae-SP reforça seu compromisso de apoiar os empreendedores por meio de capacitações e consultorias. Para mais dicas sobre como vender on-line, acesse nosso canal no YouTube