Sebrae-SP oferece capacitação gratuita para varejistas na região do ABC 

O Sebrae-SP, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA), promove o curso “Varejo 360 – Trilha de Treinamento”. A capacitação gratuita acontece entre os dias 1 de outubro e 5 de novembro, sempre às terças-feiras, e é focada na melhoria do atendimento e fidelização de clientes com o uso da internet.

Entre os temas abordados estão como aumentar a presença em redes sociais; Google Meu Negócio; como alavancar as vendas no marketplace, além de dicas para estratégias de vendas eficazes. No dia 22 de outubro o encontro será, excepcionalmente, em formato online.

“É preciso se preparar para as datas comemorativas e o aquecimento do mercado no fim do ano, para isso pensamos em uma programação completa e abrangente para os empresários”, avalia o gerente regional do Sebrae-SP, Vinicius Agostinho da Nóbrega. Ele também ressalta que após o término das palestras os participantes podem contar com a consultoria do Sebrae-SP, que permanecerá de portas abertas para todo empreendedor.

O presidente da ACISA, Evenson Dotto, destaca que o evento é uma oportunidade de reciclagem para o empreendedor. “Com essa experiência, os participantes vão aprender como vender com rentabilidade. Não é por quanto você vende ou a quantidade, é o quanto que sobra”.

Programação

01/10 – Presencial

Como utilizar o Instagram para potencializar suas vendas

08/10 –– Presencial

Conheça as estratégias para vender nos Marketplaces

15/10 – Presencial

A Arte de vender: estratégias de vendas eficazes

– Ensinar técnicas de vendas que aumentem a conversão e a satisfação do cliente.

– Capacitar os participantes a identificar e abordar diferentes tipos de clientes.

– Melhorar as habilidades de negociação e fechamento de vendas

22/10 – On-line

Crie Imagens e Designs profissionais.

– Utilizar a ferramenta Canva para elaborar designs profissionais

– Criar imagens e posts atraentes com Midjorney e Canva

29/10 – Presencial

Faça o Google Meu Negócio vender para você.

– Ensinar como configurar e otimizar o perfil do Google Meu Negócio.

– Demonstrar como usar as funcionalidades da plataforma para atrair e converter clientes.

– Capacitar os participantes a utilizar as análises e insights do Google Meu Negócio.

05/11 – Presencial

Atendimento – o jeito Disney de encantar clientes

– Ensinar os princípios de atendimento ao cliente baseados na filosofia Disney.

– Capacitar os participantes a criar experiências encantadoras para os clientes.

– Melhorar a satisfação e a fidelidade dos clientes através de um atendimento excepcional.

“Varejo 360º – Trilha Treinamento”

De: 01/10 a 05/11 – das 19h às 21h

Local: Auditório da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André

Avenida Quinze de Novembro, 442 – Centro, Santo André – SP

No dia 22/10 a palestra será On-line

Inscrições: https://acisa.com.br/