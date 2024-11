Sebrae-SP Notícias destaca o empreendedorismo jovem

O Sebrae-SP Notícias desta segunda feira (04 de novembro) destaca o empreendedorismo jovem, que cresceu 23% nos últimos dez anos, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae. O programa traz o relato do fundador da Gubi Educação, que começou sua jornada empreendedora na juventude e hoje conseguiu consolidar o seu negócio. Além disso, conversa com uma professora da Faculdade Sebrae, que trouxe dicas para jovens que desejam começar a empreender.

A reportagem conversou com Diogo Kavazuro, que começou sua jornada empreendedora aos 19 anos e hoje é dono da Gubi Educação, empresa que utiliza jogos digitais para aprendizagem e desenvolvimento dos alunos.

A professora da Faculdade Sebrae Letícia Diniz trouxe dicas para jovens que desejam começar a empreender. A professora destaca que fazer uma graduação pode ser um passo importante para quem deseja entrar no universo do empreendedorismo.

A edição também mostra um trecho do programa “Rumo ao Sucesso”, do Sebrae-SP, que conta a história dos empreendedores Paulo Roberto Yabiku e Vinícius Araújo, que enfrentaram desafios na gestão empresarial e encontraram no marketing digital a solução para resolvê-los.

O programa traz ainda a agenda da semana, que tem como destaque a capacitação “Super Vendas Black Friday”, o Evento de Crédito em Monte Azul Paulista e a 7ª edição do Empreenda Tour, maior evento de turismo itinerante do Brasil.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP.