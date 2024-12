Sebrae-SP no Grande ABC celebra 30 anos no Teatro Municipal de Santo André

Mais de 500 pessoas compareceram na noite da última quarta-feira (11/12) no Teatro Municipal de Santo André para participar da celebração que marcou os 30 anos de atividade do Sebrae-SP no Grande ABC.

O gerente regional do Sebrae-SP, Vinicius Agostinho da Nóbrega, iniciou os agradecimentos destacando a importância das autoridades presentes: “Quero cumprimentar todos os presentes, especialmente Evandro Banzato, secretário de Desenvolvimento de Santo André, e todos aqueles que, com o apoio dos prefeitos e das equipes das secretarias, nos ajudam a levar atendimento às pessoas que mais precisam”. Vinícius também agradeceu às associações e entidades presentes, lembrando que o Sebrae-SP foi criado há 30 anos para apoiar o que realmente importa: os empreendedores e empresários.

Por vídeo, o Presidente do Conselho Deliberativo Sebrae-SP, Manuel Henrique Farias Ramos, parabenizou a equipe do escritório do Grande ABC e disse ser uma alegria imaginar quantas histórias foram apoiadas pelo Sebrae-SP. “E não é sobre a quantidade, e sim sobre quais histórias”, pontuou. Ramos destacou que as pequenas empresas são grandes parceiras no desenvolvimento da região, em todos os segmentos, mas principalmente nos setores da indústria, tecnologias, beleza, alimentação fora do lar e comércio varejista.

Acompanhado do prefeito eleito, Gilvan Junior, o atual prefeito de Santo André, Paulo Serra, agradeceu ao Sebrae-SP pela parceria e por fazer a celebração no Teatro Municipal. Serra contou que se aproximou do Sebrae-SP já no primeiro ano de gestão e que a instituição ajudou na implantação do Empreendedorismo na Escola, atendendo mais de 1.800 alunos. “Isso gerou para a cidade nosso primeiro prêmio de prefeito empreendedor, que tive a honra de receber de um órgão com tanta credibilidade quanto o Sebrae-SP, que foi um grande combustível”, comemorou. O prefeito concluiu dizendo que a presença que o Sebrae-SP tem na cidade estimula esse empreendedorismo.

Reconhecimento e descontração

O evento teve um painel com o tema da celebração “30 anos de impacto: histórias que inspiram, empreendedorismo que transforma!”, apresentado pelo gestor de Inovação do Sebrae for Startups, Fabio Costa, para destacar três empresários de sucesso em setores diferentes: Andrea Salvaia, da Joaninha Brasil; Cesar Coimbra, da Oficina Inteligente; e Francisco Albuquerque da Laborsan Agro.

A comemoração foi encerrada com a apresentação da humorista Maryana com Y.

Representantes de diversas entidades também participaram da comemoração, incluindo as Associações Comerciais, Ciesps, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, Senac, Senai, Sesi, Sincomércio, Sipan, Aipan e Sest-Senat.

No final das apresentações, antigos e atuais funcionários vestidos de preto subiram ao palco para a foto coletiva.

O futuro é logo ali

Vinícius da Nóbrega lembrou que, ao longo desses 30 anos, o Sebrae-SP no Grande ABC realizou mais de um milhão de atendimentos, apoiando diversos projetos. “Contribuímos na construção dos arranjos produtivos locais, levamos o empreendedorismo para as escolas como uma opção de carreira e focamos no desenvolvimento do ecossistema de inovação, apoiando a criação de parques tecnológicos”, destacou. O gerente afirmou que, nos próximos anos, o Sebrae-SP continuará com essas iniciativas, ajudando a desenvolver novas vocações para a região. “A partir dos dados, percebemos que o Grande ABC está se destacando em serviços especializados em inovação. Vamos conectar o poder público com as universidades para fomentar o desenvolvimento de empresas com foco tecnológico. Ao mesmo tempo, queremos incentivar ainda mais o empreendedorismo como uma forma de melhorar a vida das pessoas”, concluiu.