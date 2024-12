Sebrae-SP mostra o que o varejo pode fazer para faturar mais nas vendas de Natal

Depois da Black Friday, as atenções do varejo passam a ser as vendas de Natal. Na edição de hoje, 2 de dezembro, do programa Sebrae-SP Notícias, consultores trazem orientações para o lojista aproveitar a principal data do ano do comércio e faturar mais.

O programa mostra a loja de roupa infantil Mini Cute, da empresária Andrea Tessu. A consultora do Sebrae-SP Marília Freitas visitou o estabelecimento comercial para conhecer a história de Andrea no negócio e falar de estratégias importantes para as vendas.

A edição de hoje tem também dicas que os consultores do Sebrae-SP Kate Cidrão e Cesar Ossamu dão para o varejista atrair clientes por meio das redes sociais. As recomendações fazem parte de videocast disponível no canal do Sebrae-SP no YouTube.

Outro assunto do programa é a pesquisa do Sebrae-SP sobre o 13º salário. De acordo com o levantamento, as micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo estão mais organizadas para o pagamento do abono de final de ano. Segundo o estudo, em 2024, 53,4% afirmaram que fizeram o provisionamento para arcar com a obrigação; em 2019, eram 37,4%.

Na agenda do Sebrae-SP está o Hacka Barretos, evento sobre tecnologia e inovação que será realizado de 6 a 8 de dezembro, no Unifeb. Para se inscrever é só entrar em contato pelo WhatsApp (17) 98124-1858.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP.