Sebrae-SP marca presença no 4º TIC ABC Paulista em São Caetano

O Sebrae-SP participou da quarta edição do TIC ABC Paulista, realizado no Parque Tecnológico de São Caetano do Sul, que reuniu startups e grandes empresas da região para debater tendências e inovações em RH Techs. O evento contou com a presença de 23 startups e sete empresas de grande porte, apresentando soluções tecnológicas voltadas ao setor de recursos humanos. Vale destacar que 20 mil clientes são atendidos pelas Startups; e as empresas líderes do RH empregam 10 mil pessoas.

O gerente regional do Sebrae-SP, Vinicius Agostinho da Nóbrega, ressaltou o programa Sebrae for Startups, dedicado a incentivar o empreendedorismo inovador. Segundo ele, essa é a primeira edição do evento focada na vertical de RH. “O principal objetivo é promover a aproximação. Muitas vezes, no mesmo prédio, existe uma solução que atende o cliente que a desconhece, mesmo cruzando com ele no elevador ou no café. Aqui, reunimos diversas startups e segmentos para apresentar essas empresas e criar conexões,” destacou Vinicius.

Durante as apresentações de pitch, as startups de RH Tech sublinharam a importância da tecnologia na descentralização de processos burocráticos, gerando um ambiente mais interativo e promovendo a análise estratégica de dados para melhores tomadas de decisão, gestão de terceirizadas, homologações, entre outros serviços.

Também participaram do evento, Marcela Arashiro, coordenadora de Remuneração e Gestão de Pessoas; e Adriana Rabelo, coordenadora de Atração e Desenvolvimento de Pessoas, ambas do Sebrae-SP.

Grande ABC é reconhecido como CPL de tecnologia

Outro destaque do evento foi o anúncio de que a região do Grande ABC foi aprovada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como uma CPL (Cadeia Produtiva Local) em tecnologia. A coordenadora do ITESCS Instituto de Tecnologia do Grande ABC, Feliciana Nogueira, celebrou a conquista: “Agora podemos desenvolver um polo tecnológico nas sete cidades da região,” explicou, reforçando a expectativa de que essa iniciativa impulsione a inovação e o desenvolvimento econômico local. “Vamos mostrar que todas as engrenagens Sebrae-SP, universidades, poder público, parque tecnológico e as sete cidades fortalecem o ecossistema do grande ABC.

De acordo com dados do DataSebrae a região tem 11.685 empresas de tecnologia, sendo 3.795 em Santo André; 4.112 em São Bernardo; 1.548 em São Caetano; 1.031 em Diadema; 854 em Mauá; 276 em Ribeirão Pires; e 69 em Rio Grande da Serra.

O 4º TIC ABC Paulista foi uma realização do Sebrae for Startups, ABC Valley, Instituto Brasil Digital, ITESCS – Instituto de tecnologia de São Caetano do Sul e Parque Tech São Caetano.