Sebrae-SP lança programa voltado ao fomento do empreendedorismo para mulheres negras

Mulheres negras que desejam iniciar seu negócio ou incrementar um empreendimento já existente, podem fazer sua inscrição para o Programa Potência Negra. A capacitação, totalmente online e gratuita, começa no dia 30 de julho com lançamento híbrido – presencial no auditório do Sebrae-SP e transmitido pelo Youtube do Sebrae-SP, das 10h às 13h.

As demais aulas do programa serão todas online, no horário das 19h às 22h. Entre os temas abordados estão assunto como: Seja um empreendedora com atitudes certeiras; Comece a organizar sua ideia de negócio; Como criar anúncios digitais efetivos; e Comece seu planejamento financeiro. As aulas acontecem todas as quintas-feiras a partir de 8 de agosto até 5 de setembro.

“Para nós é um orgulho iniciar um projeto tão especial voltado ao fomento do empreendedorismo feminino para mulheres negras e sua aula inaugural ser em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Nossa programação vem trazer recursos e habilidades para capacitar e empoderar essas empreendedoras”, afirma Ana Flavia Silva, Gestora Estadual do Sebrae Delas

As inscrições podem ser realizadas pelo Link.

Mulheres Negras no Empreendedorismo

De acordo com o Relatório Técnico Empreendedorismo Feminino, lançado pelo Sebrae com dados do 4º trimestre de 2023, dentro do universo das mulheres Donas de Negócio, 49,8% se declaram negras. No entanto, diferente do país como um todo (considerando homens e mulheres), as mulheres negras não são maioria desde o início da série histórica: elas conquistaram representatividade ao longo do tempo, invertendo sua prevalência no final de 2016.

Ainda de acordo com o relatório, as mulheres negras são uma população mais vulnerável no mercado de trabalho e encontram “ser dona do próprio negócio” uma chance de se estabelecer e acessar oportunidade. Durante a pandemia, a população negra e, em especial as mulheres negras, foram as mais afetadas.