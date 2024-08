Sebrae-SP lança programa voltado a afroempreendedores

O Sebrae-SP lança nesta terça-feira (13/8) o programa Potência Negra. Voltado a empreendedores negros que já são formalizados (tem CNPJ), a ação tem por objetivo desenvolver competências técnicas e comportamentais voltadas a realidade deste público. A capacitação é online e as inscrições podem ser feitas pelo link.

As aulas iniciam no dia 20 de agosto e serão ministradas todas as terças-feiras até 24 de setembro, sempre às 20h. Entre os temas abordados estão ancestralidade, inteligência artificial aplicada a pequenos negócios, finanças e técnicas de vendas e atendimento ao cliente. Os participantes têm também a oportunidade de desenvolver seu networking.

“Nosso conteúdo será adaptado e focado para a realidade destes empreendedores que já tem negócio. Eles também terão um espaço para se encontrarem na Feira do Empreendedor, que é uma ótima oportunidade de geração de negócios”, afirma Monica Gonçalves, gestora do programa.

Empreendedorismo Negro

De acordo com o Relatório Técnico Empreendedorismo Negro do 4º trimestre de 2023 do Sebrae, os empreendedores negros são maioria no país e representam 52,4% dos pequenos negócios. Quando falamos na distribuição desses empreendedores por sexo, os homens estão em quantidade maior (67,8%), contra apenas 32,2% de mulheres.

O relatório completo pode ser acesso pelo Link

SERVIÇO

Programa Potência Negra – Aulas Online

Data de início: 20 de agosto

Horário: 20h

Inscrições: Link