Sebrae-SP lança mais de 5 mil vagas para startups de todo Estado

No último sábado (16), durante o Startup Day, o Sebrae for Startups, iniciativa do Sebrae-SP, lançou seu novo portfólio, com três programas gratuitos pra o desenvolvimento de startups, que vão auxiliar empreendedores e empreendedoras desde a ideação do negócio até o crescimento exponencial. Trata-se dos produtos Spark, Start e Speed, soluções projetadas para as startups paulistas decolarem. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do Link.

O Spark é direcionado àquelas pessoas que estão em seu momento zero e desejam iniciar seu aculturamento no ecossistema de inovação e startup. É um programa de ideação que ensina na prática o processo de validação de uma startup. O principal objetivo é demonstrar para o mercado o potencial da academia na geração e desenvolvimento de inovação de tecnologia, engajando alunos e alunas para que se tornem empreendedores e empreendedoras por meio de capacitações, eventos de imersões e experiências inspiradoras. As inscrições vão até 14/4. A divulgação dos selecionados acontece no dia 15/4, enquanto o programa terá início em 16/4.

O Start, por sua vez, é voltado àqueles que desejam validar o MVP (Produto Mínimo Viável) e buscar as primeiras vendas. As startups participantes são separadas em grupos por nível de maturidade e complexidade tecnológica e recebem atendimento personalizado. Este produto é dividido em duas categorias: o Start, focado para startups fundadas em tecnologias existentes, que criam modelos de negócios repetíveis e escaláveis; e o Start Deeptech, voltado para startups científicas fundadas em uma descoberta científica ou verdadeira inovação tecnológica. As inscrições vão até o dia 7/4. A divulgação das startups selecionadas para banca será no dia 12/4 e a divulgação final das selecionadas em 3/5. O programa terá início em 6/5.

Por fim, o Speed atenderá quem já está fazendo vendas mas precisa otimizar o processo de vendas. É um programa completo de aceleração para refinamento do modelo de negócio e estruturação da máquina de vendas. As inscrições vão até o dia 21/4, enquanto a divulgação das startups selecionadas e início do programa acontece no dia 30/4.

Outro aspecto importante é que em cada um desses programas o sebrae for startup vai ajudar a empresa a se preparar para o acesso à capital, incluindo os quase R$ 200 milhões do próprio Sebrae, disponíveis em linhas de subvenção ou fundos de investimento.

O Sebrae for Startups já atendeu mais de 3.5 mil startups em 265 municípios paulistas. Ao todo são mais de 600 mentores atuando, cerca de 60 parceiros conectados. Em 2023, mais de 130 startups foram atendidas em programas avançados, captando cerca de R$ 3 milhões em investimentos, aumento de 37% de novos clientes e 102% de aumento de faturamento.