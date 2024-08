Sebrae-SP incentiva startups e empresa paulistana da área de odontologia é premiada

O Sebrae-SP Notícias desta segunda-feira (26 de agosto) destaca o universo das startups, mais especificamente a empresa paulistana Dio Inteligência Odontológica, vencedora do Prêmio Nacional Sebrae Startups 2024, cuja cerimônia de premiação ocorreu este mês em Florianópolis. A empresa recebeu R$ 250 mil pelo primeiro lugar.

A Dio Inteligência Odontológica utiliza inteligência artificial para auxiliar na comunicação entre pacientes e dentistas, oferecendo diagnósticos mais precisos, planos de tratamentos otimizados e comunicação visual de acordo com a necessidade de cada um.

Foram mais de 3 mil startups de todo o Brasil que concorreram ao prêmio Sebrae Startups 2024. Os responsáveis pela Dio, Israell Paccamicio e Caio Mathias, contaram para o Sebrae-SP Notícias os detalhes da trajetória da empresa.

O consultor de negócios Marcus Leite falou sobre o trabalho do Sebrae-SP para ajudar as empresas desse perfil.

O Sebrae Startups é uma iniciativa do Sebrae dedicada a fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Brasil. Com o lançamento do Observatório Sebrae Startups, a primeira plataforma brasileira que agrega dados sobre o ecossistema de startups, o Sebrae consolida seu papel como uma fonte confiável de informações para empreendedores, investidores, aceleradoras, poder público e todos os agentes do ecossistema de inovação. Através do Observatório, o Sebrae Startups oferece acesso a dados estratégicos e insights sobre o mercado, facilitando a tomada de decisões e promovendo o desenvolvimento sustentável das startups brasileiras.

Esta edição do Sebrae-SP Notícias também traz os quadros Dica Cultural, sobre o mercado geek e a saga Harry Potter, Minuto Z, sobre o mercado pet, e a agenda de eventos e atendimentos do Sebrae-SP nesta semana.

Assista: