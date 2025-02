Sebrae-SP e GoDaddy lançam videocast sobre inteligência artificial para os pequenos negócios

Nesta quarta-feira (19), às 16h, o Sebrae-SP e a GoDaddy lançam um videocast especial sobre a utilização da inteligência artificial para os pequenos negócios. A iniciativa visa entender as necessidades que empreendedores e empreendedoras têm durante o dia a dia da gestão e mostrar como a IA pode ser uma aliada de qualidade para a otimização do tempo, gerando ainda redução de custos e promovendo o aumento da competitividade das MPEs, entre outros benefícios.

Durante o videocast, Luiz D’Elboux, Country Manager da GoDaddy no Brasil, apresenta as funcionalidades do GoDaddy Airo®, solução dinâmica que combina a tecnologia de inteligência artificial com a facilidade de uso. Com a ferramenta, os pequenos empreendedores podem criar um logotipo, site, e-mail corporativo e campanhas para mídias sociais em segundos.

“O tempo é o recurso mais valioso de um empreendedor. Muitos deles sonham em ter mais tempo para se dedicar ao que realmente os apaixona: sua criatividade, seus negócios, sua família. O GoDaddy Airo lhes devolve esse tempo”, comenta D’Elboux. “É uma solução que está constantemente evoluindo, aprendendo e melhorando para atender às necessidades em constante mudança das pequenas empresas. Acreditamos que a IA pode ajudar os empreendedores brasileiros a desbloquear uma jornada digital bem-sucedida”, completa.

Quem faz a dobradinha na bancada do videocast é o consultor de negócios do Sebrae-SP Renato Fonseca. O especialista em gestão de pequenas empresas conhece as necessidades dos pequenos empresários e entende que a IA pode se tornar fundamental para o crescimento das empresas.

“A inteligência artificial, quando bem aplicada, pode transformar positivamente a gestão de uma micro ou pequena empresa por meio da automatização de processos reduzindo a carga de tarefas repetitivas, como o controle de estoque, emissão de notas fiscais e até atendimentos básicos ao cliente. No campo do marketing, pode analisar dados e segmentar clientes de maneira mais precisa, aumentando a taxa de conversão e reduzindo custos. Tudo isso permite que os empreendedores se concentrem em outras áreas ainda mais estratégicas do negócio”, destaca Fonseca.

Para assistir o videocast do Sebrae-SP e GoDaddy basta acessar Link. Para mais informações sobre o GoDaddy Airo, acesse: Link.