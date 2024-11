Sebrae-SP destaca a importância de controlar estoque

Ter um estoque bem gerido é essencial para atender os clientes de imediato, sem a necessidade de longas esperas pelo produto desejado. No entanto, para evitar prejuízos e problemas operacionais, é fundamental adotar um controle eficiente. O Sebrae-SP oferece algumas dicas para uma boa gestão de estoque.

O primeiro passo é compreender que o estoque representa dinheiro investido, por isso, precisa ser tratado com atenção e planejamento. Os produtos não podem faltar, mas também não devem ser comprados em excesso. O desequilíbrio entre a quantidade ideal e o excesso de mercadorias pode gerar custos desnecessários e dificuldades logísticas.

Manter um controle adequado do estoque exige que ele esteja alinhado com as metas de vendas da empresa. Dessa forma, o empreendedor saberá exatamente quais itens precisam ser repostos e quais estão em quantidades suficientes. Uma boa prática é criar uma tabela para registrar a entrada e a saída de cada item, facilitando o acompanhamento das movimentações.

Outro ponto importante é estar atento as variações inesperadas na demanda. Às vezes, um produto pode começar a vender mais do que o esperado, e a empresa perde vendas por não ter feito ajustes a tempo. Por isso, o empreendedor deve estar sempre atento às mudanças de mercado e manter um estoque de segurança para garantir a continuidade das vendas.

Além disso, é essencial garantir que o estoque tenha um espaço adequado para armazenar os produtos. Fatores como umidade, temperatura e luminosidade podem afetar a qualidade dos itens, por isso, é importante armazená-los nas condições ideais para cada tipo de mercadoria.

Para empresas que atuam no setor alimentício, o controle de estoque é ainda mais essencial. Além das condições de armazenamento, é fundamental monitorar a validade dos produtos, evitando desperdícios e prejuízos. Repor o estoque com antecedência também é uma prática essencial para garantir que os clientes nunca fiquem sem os itens que desejam, sem longos períodos de espera.

Fazer um bom controle de estoque não é apenas uma boa prática, mas uma estratégia fundamental para garantir o atendimento dos clientes e o bom funcionamento da empresa. O Sebrae-SP reforça o seu papel em auxiliar os pequenos negócios por meio de consultorias, cursos e capacitações. Para mais dicas de como montar um estoque, acesse o nosso canal no YouTube