Sebrae-SP abre vagas para produtores rurais em programa gratuito de inovação

O Sebrae-SP está com 1,8 mil vagas abertas gratuitas para o 4º ciclo do programa Agentes Locais de Inovação (ALI) em todo o Estado de São Paulo focado para o segmento agro. O projeto ALI Rural vai atender produtores e produtoras rurais que estejam em um momento de busca pelo desenvolvimento de novos produtos, soluções, serviços ou modelo de negócios para melhoria dos processos produtivos e acesso a novos mercados, tudo visando a implementação de inovações nos negócios e aumento de faturamento. As inscrições podem ser feitas até o dia 15/9 pelo Link.

O ALI Rural terá duração de oito meses. Os encontros já começam neste mês de agosto para quem estiver inscrito. O foco do ALI Rural está no aumento de faturamento e na inovação para auxiliar as propriedades rurais que encontram dificuldades em ampliar suas participações no mercado.

A metodologia do programa consiste em um diagnóstico inicial realizado por agentes especialistas em agronegócios para que sejam trabalhadas cinco vertentes fundamentais: melhorias no processo produtivo, redução de custos, novos produtos, controles gerenciais e marketing e vendas. Serão realizados encontros individuais na propriedade rural e coletivos por agentes locais de inovação do Sebrae, para que sejam mensurados os resultados dentro do plano de ação estabelecido entre o agente e o produtor rural para o crescimento do negócio.

“O ALI Rural é um programa gratuito feito sob medida para o segmento agro. Mais de 6,2 mil produtores e produtoras rurais de todo o Estado já participaram do projeto desde janeiro de 2022 e apresentam resultados bastante significativos, como 16,5% de aumento médio de faturamento e 56% de inovação e modernização, principalmente em processos que fazem a diferença no dia a dia da gestão das propriedades rurais e fazem com que se tornem cada vez mais competitivas no mercado”, destaca a gestora estadual do programa ALI Rural do Sebrae-SP, Vanessa de Lima e Silva.

Podem participar do Programa ALI Rural produtoras e produtores ruais formalizados ao menos um dos seguintes documentos: CNPJ, sendo MEI Rural, ME ou EPP; DAP, CAF, NIRF, Inscrição Estadual, Registro de Pescador ou CAEPF.

Vagas por região

Alto Tietê – 45

Araçatuba – 45

Araraquara – 90

Baixada Santista – 15

Barretos – 75

Bauru – 90

Botucatu – 75

Campinas – 75

Franca – 120

Guaratinguetá – 60

Guarulhos – 15

Jundiaí – 45

Marília – 120

Osasco – 60

Ourinhos – 75

Piracicaba – 45

Presidente Prudente – 90

Ribeirão Preto – 90

São Carlos – 120

São João da Boa Vista – 75

São José do Rio Preto – 15

São José dos Campos – 45

Sorocaba – 105

Sudoeste Paulista – 75

Vale do Ribeira – 90

Votuporanga – 45

Total – 1.800