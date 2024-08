Sebrae-SP abre vagas com salário de R$ 8,6 mil para capital e interior de SP

O Sebrae-SP abriu nove postos de trabalho com salário de R$ 8,6 mil. As vagas são para quem tem ensino superior completo em qualquer área e estão distribuídas entre a sede da organização, na capital paulista, e escritórios regionais no interior. Três das oportunidades são afirmativas para pessoas negras. Todas são para contratação no regime da Consolidação da Leis do Trabalho (CLT) e as inscrições para se candidatar vão até 26 de agosto.

A Unidade Acesso a Mercados e Serviços Financeiros, que funciona na sede do Sebrae-SP no bairro do Paraíso, na capital, tem uma vaga para a função de analista de contratos pleno. Exige-se o mínimo de seis meses de experiência comprovada em rotinas administrativa-financeiras em gestão de contratos e em prestação de contas.

As outras vagas são para o cargo de analista de negócios sênior.

O escritório Regional Osasco está com duas em aberto. Além da escolaridade já mencionada, o candidato deve ter pelo menos seis meses de experiência comprovada atuando com gestão de negócios, programas ou projetos relacionados a micro e pequenas empresas.

No Escritório Regional Alto Tietê, são três oportunidades. É necessário ter experiência de pelo menos seis meses em atendimento ao cliente com diagnóstico e orientação de vendas consultivas e em gestão projetos.

As vagas afirmativas para pessoas negras são no interior também. Uma delas é no Escritório Regional Bauru. Entre os requisitos estão seis meses de experiência em análise de mercado ou prospecção de clientes, empresas ou vendas e atendimento ao cliente. Também se exige experiência em gestão de projetos, programas ou produtos e serviços.

Outra vaga afirmativa para negros de analista de negócios sênior é no Escritório Regional Campinas. Para se candidatar é preciso ter experiência (mínimo 6 meses) em ambiente empresarial e experiência comprovada atuando com gestão de negócios ou programas e projetos relacionados e micro e pequenas empresas.

Por fim, mais uma oportunidade para pessoas negras, só que no Escritório Regional Presidente Prudente. Pede-se seis meses de experiência comprovada atuando com atendimento a pequenos negócios ou gestão de negócios, programas ou projetos relacionados a micro e pequenas empresas e em vendas consultivas, além de experiência em acompanhamento e execução dos contratos.

As vagas são para jornada de 40 horas semanais com disponibilidade para viagens e deslocamentos.

A empresa oferece aos aprovados no processo seletivo um pacote de benefícios que inclui seguro saúde (extensivo a dependentes); previdência privada complementar; seguro de vida em grupo; auxílio-alimentação ou refeição; auxílio-creche e vale-transporte.



Inscrições para se candidatar em VAGAS EFETIVAS 2024 – Sebrae