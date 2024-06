Sebrae oferece cursos de capacitação para empreendedores

As soluções digitais do Sebrae/SP permitem ao empreendedor se capacitar de forma simples, rápida e de onde estiver. O acesso se dá através da Vitrine Sebrae, que reúne uma extensa variedade de capacitações voltadas às principais necessidades das micro e pequenas empresas. São diversos formatos que se adaptam às preferências de cada empreendedor, por exemplo: cursos online (EAD), cursos via WhatsApp, vídeoaulas, ebooks, podcasts, entre outros.

Acesse: digital.sebraesp.com.br