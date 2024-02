Sebrae Móvel realiza atendimento gratuito em cidades do ABC

Para os Microempreendedores Individuais (MEIs) e para quem tem vontade de começar a empreender na região do ABC, o Sebrae Móvel estará na na cidade de Santo André no dia 21 de fevereiro e em São Bernardo no dia 23 de fevereiro. O atendimento é gratuito.

A unidade do Sebrae Móvel estará disponível para todos que queiram mais informações sobre como começar um novo empreendimento ou para tirar dúvidas dos seus negócios.

Entre os destaques dos serviços oferecidos está o auxílio para o envio da Declaração Anual Simples Nacional do MEI (DASN-SIMEI). A entrega é obrigatória para que o MEI continue suas atividades sem restrições.

Na declaração, o empreendedor informa o valor do seu faturamento bruto do ano anterior. O não envio da declaração dentro do prazo estipulado (31 de maio) enseja multa a ser paga pelo MEI.

Mesmo quem estiver inadimplente com o recolhimento mensal de tributos precisa entregar a declaração anual. Ao ficar inadimplente, o empreendedor corre o risco de perder todos os benefícios previdenciários assegurados ao MEI, como auxílio-doença, licença-maternidade, pensão por morte, aposentadoria.

SERVIÇO

Sebrae Móvel no ABC

Santo André

Data: 21 de fevereiro

Endereço: Avenida Higienópolis, travessa com a Avenida Gilda, S/N – Vila Gilda

Horário: das 10h às 16h

São Bernardo

Data: 23 de fevereiro

Endereço: Rua Marechal Deodoro, S/N (Em frente a C&A) – Centro

Horário: das 10h às 16h