Sebrae concorre a prêmio no ‘Oscar’ das startups brasileiras

O Sebrae concorre mais uma vez este ano ao Startup Awards, considerado o “Oscar” das startups brasileiras. Promovido pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o Startup Awards será realizado durante a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE) 2024 nos dias 28 e 29 de novembro, em São Paulo. A CASE é o maior evento anual de startups e empreendedorismo da América Latina.

O Sebrae concorre em três categorias: política pública de inovação; agentes e instituições de crescimento; e educação empreendedora.

O ano de 2024 foi próspero para o Sebrae: 18 mil startups cadastradas na plataforma nacional; startups reconhecidas em iniciativas como 100 Startups to Watch; missões internacionais relevantes, a exemplo da maior delegação no Web Summit Lisboa; e ranqueado entre os top10 ecossistemas de fomento pela 100 Open.

“Concorrer ao Startup Awards mostra que a atuação do Sebrae nessa área está consolidada como um importante agente para o desenvolvimento de startups e, ao mesmo tempo, segue evoluindo para entregar cada vez mais valor às empresas com quem trabalhamos”, afirma o gerente da Unidade de Economia Criativa e Startups do Sebrae-SP, Guilherme Arradi.

O Sebrae-SP terá um estande institucional para divulgar a iniciativa Sebrae for Startups. Especialistas estarão à disposição para atendimento ao público e para explicar as soluções e oportunidades em aberto para os empreendedores agregarem aos programas ofertados – a exemplo do Start, jornada de aceleração voltada à estruturação do negócio e primeiras vendas de startups que têm suas soluções recém validadas no mercado. Além disso, o Sebrae-SP vai levar 40 startups de diversos setores para exporem nos dois dias de evento.

A CASE representa a oportunidade de networking das startups com investidores, corporações e clientes em potencial. Durante o evento, haverá palestras e painéis com especialistas em inovação e empreendedorismo, além de ser o grande ponto de encontro anual de profissionais do mundo da inovação

Startup Awards

A premiação é considerada a mais representativa do ecossistema brasileiro de startups e inovação e existe para prestigiar os agentes mais importantes do ano no cenário de empreendedorismo digital brasileiro.

CASE 2024

Data: 28 e 29 de novembro

Local: Pavilhão da Bienal – Parque Ibirapuera, São Paulo

Ingressos