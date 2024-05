SEBRAE AQUI – Rio Grande da Serra oferece atendimento para empreendedores

SERVIÇOS OFERECIDOS:

Abertura do MEI

Fechamento do MEI

Atualização cadastral do MEI

Emissão de Comprovante (CCMEI)

Consulta de débitos do MEI

Emissão das parcelas do DAS MEI

O QUE É NECESSÁRIO?

PARA ABRIR O MEI

Dados pessoais: RG, dados de contato e endereço residencial.

Dados do seu negócio: Tipo de ocupação, forma de atuação e local onde o negócio é realizado.

Senha de acesso ao portal de serviços do Governo Federal-Plataforma GOV.BR.

Se você já possui o cadastro a conta GOV.BR deve ter o nível prata ou ouro.

Ter idade acima dos 18 anos.

PARA FECHAMENTO DO MEI

CPF e senha de acesso a conta de acesso digital do Governo, a conta GOV.BR deve ter nível Prata ou Ouro.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO MEI

Dados da sua conta de acesso único do governo conta GOV.BR. a conta deve ter nível Prata ou Ouro.

Preenchimento de formulário com novos dados.

-EMISSÃO DE COMPROVANTE (CCMEI)

Para consultar o CCMEI, é necessário informar os dados da sua conta de acesso único do Governo conta GOV.BR.

-CONSULTAS DE DÉBITOS DO MEI

EMISSÃO DAS PARCELAS DO MEI

CNPJ Completo

-PREVISÃO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

15 minutos

-FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

Presencial/Agendamento

-ATENDIMENTO PRIORITÁRIO:

Pessoas acima de 60 anos.

Gestantes.

Pessoas com deficiências.

Pessoas com criança no colo.

Pessoas obesas.

Pessoas com transtorno do espectro autista.

CONTATO Telefone: (11) 2770-0182