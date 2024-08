Sebrae Aqui promove curso ‘Faça o preço certo não perca dinheiro’ em Nova Odessa

Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, o posto local do Sebrae Aqui promove no próximo dia 18 de setembro, das 8h às 12h, o curso rápido gratuito “Faça o preço certo, não perca dinheiro!”, voltado para autônomos, micro e pequenos empreendedores da cidade, especialmente os que atuam nos setores do Comércio e Prestação de Serviços.

O curso acontece na Sala do Empreendedor do 1º andar do prédio do novo Poupatempo Paulista e CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro. As inscrições online devem ser feitas exclusivamente através do link https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/32468691.

“Não deixe o dinheiro escapar! Domine a arte da precificação e garanta lucros consistentes. Descubra os segredos do preço de venda: compreenda custos, despesas fixas e variáveis, margem de contribuição e lucro. Saiba como questionar na hora de precificar, desconstruir e avaliar preços, além de construir preços com margens desejadas. Prepare-se para uma precificação inteligente e lucrativa”, traz o convite do Sebrae Aqui para os potenciais interessados na capacitação gratuita.

POUPATEMPO E CRET

Viabilizado pela atual gestão municipal e atendendo à população de Nova Odessa desde o final de outubro de 2023, a unidade local do Poupatempo Paulista e CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador) da Prefeitura reúne em um só prédio nada menos que 10 serviços aos trabalhadores e empreendedores da cidade, que antes ficavam “espalhados” por diversos endereços da região central.

São eles o próprio Poupatempo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o PLT (Posto Local do Trabalho), o Procon, o Posto do Sebrae Aqui, a agência do Banco do Povo Paulista, a Junta do Serviço Militar, o Detran.SP, o PAV (Ponto de Atendimento Virtual) da Receita Federal e a Sala dos Empreendedores.

O Centro de Referência ao Empreendedor e Trabalhador da Prefeitura de Nova Odessa (incluindo o Posto do Sebrae Aqui) atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Poupatempo Paulista atende também aos sábados de manhã (consulte o site https://www.poupatempo.sp.gov.br/).