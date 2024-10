Sebastian Vettel visita Amazônia com Greenpeace Brasil e conhece cacique Raoni

Em uma ação do Greenpeace Brasil, o ex-piloto e tetra campeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, sobrevoou a Amazônia na última segunda-feira (28). À bordo, também estava o cacique Megaron Txucarramãe, liderança do povo Mẽbengôkre (Kayapó), e a diretora do Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali.

Durante a visita, que ocorreu no estado do Mato Grosso, Vettel também esteve na aldeia do cacique Raoni Metuktire, reconhecido internacionalmente por sua atuação em prol dos direitos dos povos originários, além de ter acesso ao trabalho do Instituto Raoni e às iniciativas de educação do povo indígena Kayapó.

Em suas redes sociais, o ex-piloto deu detalhes da viagem: “Minha primeira vez na Amazônia para conhecer os guardiões da floresta, os povos indígenas! Cacique Raoni Metuktire, um dos líderes indígenas mais importantes do mundo, e Cacique Megaron Txucarramãe me receberam. Aprendi sobre a importância de proteger seus direitos, sua terra e seu povo. Eles lutam por sua identidade – a floresta amazônica”.

Foi uma agenda intensa, Vettel ficou no território por dois dias. “Ele estava interessado no diálogo com as lideranças kayapó, em entender o que causa o desmatamento e a destruição da floresta e quais são as perspectivas de futuro. Vettel pôde fazer isso da melhor maneira, ouvindo diretamente de lideranças indígenas históricas e mergulhando em seus territórios e em sua luta pela garantia de seus direitos”, destaca Carolina Pasquali, diretora executiva do Greenpeace Brasil.