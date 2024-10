Seattle Supersonics já está no Brasil para tour histórica do “Tribute of Nirvana”

No dia 16 de outubro de 2024 (quarta-feira), o Seattle Supersonics, aclamado como o maior tributo ao Nirvana no mundo, aterrissou em solo brasileiro para dar início a uma turnê histórica e inovadora.

Esta é uma oportunidade para experimentar a música de Kurt Cobain como nunca antes. Em parceria com a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, a banda promete uma releitura poderosa e sofisticada das canções icônicas que marcaram gerações e redefiniram o rock nos anos 90.

Divulgação

Imagine sentir cada acorde do Nirvana amplificado pela grandiosidade de uma orquestra ao vivo. Esta fusão não é apenas uma homenagem ao grunge, mas uma viagem emocional que combina a rebeldia e a introspecção características do Nirvana com a delicadeza e o impacto da música sinfônica.

O maestro Adriano Machado, responsável pelos arranjos, revela que a missão foi “ampliar a alma das músicas, mantendo sua essência crua e visceral.”

Além de sucessos como “Smells Like Teen Spirit”, o repertório inclui músicas lado B raramente tocadas ao vivo, criando uma experiência única para os fãs mais dedicados. Cada cidade receberá uma apresentação personalizada, adaptada à energia local, proporcionando momentos inesquecíveis.

O Brasil, que tem uma relação especial com o Nirvana desde o lendário show de 1993 no Hollywood Rock, será mais uma vez palco de uma experiência cultural marcante.

Por que este show é imperdível?

1. A Conexão Emocional com o Público Brasileiro: Kurt Cobain sempre mencionou a energia intensa dos fãs brasileiros, e esta turnê renova essa conexão 30 anos depois do icônico show de 1993.

2. Uma Experiência Sonora Inédita: O “Tribute of Nirvana” é mais do que um show – é uma experiência sensorial imersiva, onde o grunge encontra a música sinfônica.

3. Repertório Surpreendente: Além dos maiores sucessos, a turnê inclui músicas raramente tocadas ao vivo, oferecendo algo especial para os fãs mais dedicados.

4. Turnê Nacional: Com mais de 10 apresentações, cada show será único, adaptado à energia de cada cidade.

5. Inovação Musical: A parceria entre Seattle Supersonics e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos amplia os horizontes da obra do Nirvana, proporcionando uma nova perspectiva sobre suas canções.

Curiosidades para os Fãs

O sonho de Kurt Cobain : Kurt sempre desejou que sua música fosse “maior do que o rock”, e essa turnê realiza essa ambição com uma fusão sinfônica inédita.

: Kurt sempre desejou que sua música fosse “maior do que o rock”, e essa turnê realiza essa ambição com uma fusão sinfônica inédita. A conexão com o Brasil : Cobain se sentiu “em casa” durante o histórico show no Hollywood Rock de 1993, uma lembrança que ainda ressoa entre os fãs.

: Cobain se sentiu “em casa” durante o histórico show no Hollywood Rock de 1993, uma lembrança que ainda ressoa entre os fãs. Seattle Supersonics : A banda recria não apenas a sonoridade, mas também a atmosfera e a energia das apresentações originais do Nirvana.

: A banda recria não apenas a sonoridade, mas também a atmosfera e a energia das apresentações originais do Nirvana. Arranjos únicos: Algumas das músicas lado B que estarão na turnê têm novos arranjos que não foram explorados em nenhuma outra apresentação ao redor do mundo.

Sobre o Seattle Supersonics

O Seattle Supersonics nasceu em 2010 na cidade autônoma de Buenos Aires, Argentina, com a intenção de fazer uma homenagem respeitosa à grande banda de grunge/alternative rock Nirvana.

Depois de um processo de mudanças, a formação definitiva foi estabelecida com Ezequiel Dias na voz e guitarra, Estevan Molina na bateria e backing vocals, e Christian Monteiro no baixo e backing vocals. Respeitando o formato clássico de trio, a banda recria tanto em qualidade sonora quanto visualmente, através de cenografia, figurinos, efeitos visuais, etc., a versão mais fiel da América Latina.

Nestes quase 13 anos de trajetória, a banda chegou a vários países latinos como Uruguai, Chile e Paraguai, somando-se a quase toda a extensão de seu país natal, com apresentações para salas cheias nas principais casas de espetáculos da Argentina e da capital do país, como o “Teatro Vorterix”, “Groove”, “Teatro Broadway”, “Teatro Plaza (MZA)”, “Teatro Sarmiento (San Juan)”, “Vorterix (Rosário)”, “Estádio Quality (Córdoba)”, entre muitos outros.

Sobre Adriano Machado

Maestro Adriano Machado é uma referência no cenário musical, com uma carreira diversificada que abrange desde a música clássica até grandes produções populares e cinematográficas. Fundador e Diretor Musical da Orquestra Sinfônica Villa Lobos, ele conduz mais de 80 apresentações anuais, sempre inovando e aproximando novos públicos da música orquestral. Sua versatilidade e talento foram reconhecidos em colaborações com renomados artistas como Sarah Brightman, John Legend, e DJ Alok, além de ter liderado projetos icônicos como La La Land in Concert , Star Wars in Concert, Magia & Sinfonia Disney 2023 e 2024 e Harry Potter In Concert 1 e 2 em 2024.

Com uma abordagem que une o clássico ao contemporâneo, Adriano tem consolidado seu nome como maestro de cine-concertos no Brasil, trazendo experiências únicas que combinam a grandiosidade da música sinfônica com a magia do cinema. Seus projetos não apenas destacam sua maestria técnica, mas também sua habilidade em transformar apresentações sinfônicas em espetáculos acessíveis e emocionantes para milhares de espectadores.

Ao longo dos anos, Adriano Machado tem sido uma força motriz na expansão do alcance da música de concerto, colaborando com artistas de diversos gêneros e levando a Orquestra Sinfônica Villa Lobos a novos patamares de reconhecimento. Sua contribuição para a música, seja através de produções sinfônicas tradicionais ou inovadoras fusões com o pop e o rock, continua a cativar plateias e a redefinir a experiência orquestral no Brasil.

Sobre o Nirvana

O Nirvana é uma das bandas mais influentes da história do rock, revolucionando o cenário musical no início dos anos 1990 com seu som cru e letras introspectivas. Liderada por Kurt Cobain, ao lado de Krist Novoselic e Dave Grohl, a banda foi a força motriz por trás do movimento grunge de Seattle, que trouxe um som mais autêntico e despojado, rompendo com as tendências predominantes da época.

Rapidamente se destacou pela sua sonoridade crua, letras introspectivas e a capacidade de capturar o espírito de uma geração. O lançamento do álbum “Nevermind” em 1991, que inclui o hino “Smells Like Teen Spirit.

SERVIÇO – TOUR TRIBUTE OF NIRVANA NO BRASIL:

17/10 (quinta-feira) – Ribeirão Preto (Seattle Supersonics)

Local: Hard Rock Café

Link: https://showpass.com.br/evento/1471/nirvana

Local: Hard Rock Café Link: https://showpass.com.br/evento/1471/nirvana 18/10 (sexta-feira) – Porto Alegre (Seattle Supersonics + Orquestra)

Local: Araújo Vianna

Link: https://bileto.sympla.com.br/event/97521/d/274034

Local: Araújo Vianna Link: https://bileto.sympla.com.br/event/97521/d/274034 19/10 (sábado) – São Paulo (Seattle Supersonics + Orquestra)

Local: Terra SP

Link: https://showpass.com.br/evento/1473/nirvana

Local: Terra SP Link: https://showpass.com.br/evento/1473/nirvana 20/10 (domingo) – Santo André (Seattle Supersonics)

Local: Santo Rock

Link: https://showpass.com.br/evento/1472/nirvana

Local: Santo Rock Link: https://showpass.com.br/evento/1472/nirvana 24/10 (quinta-feira) – Florianópolis (Seattle Supersonics)

Local: John Bull

Link: https://showpass.com.br/evento/1474/nirvana

Local: John Bull Link: https://showpass.com.br/evento/1474/nirvana 25/10 (sexta-feira) – Curitiba (Seattle Supersonics + Orquestra)

Local: Tork N Hall

Link: https://showpass.com.br/evento/1485/nirvana

Local: Tork N Hall Link: https://showpass.com.br/evento/1485/nirvana 26/10 (sábado) – Brasília (Seattle Supersonics + Orquestra)

Local: Toinha

Link: https://showpass.com.br/evento/1486/nirvana

Local: Toinha Link: https://showpass.com.br/evento/1486/nirvana 27/10 (domingo) – Rio de Janeiro (Seattle Supersonics + Orquestra)

Local: Vivo Rio

Link: https://showpass.com.br/evento/1484/nirvana

Local: Vivo Rio Link: https://showpass.com.br/evento/1484/nirvana 01/11 (sexta-feira) – Belo Horizonte (Seattle Supersonics + Orquestra)

Local: Mister Rock BH

Link: https://showpass.com.br/comprar/1504/nirvana-bh

Local: Mister Rock BH Link: https://showpass.com.br/comprar/1504/nirvana-bh 02/11 (sábado) – Aracaju (Seattle Supersonics)

Local: Mediterrâneo (House Music)

Link: https://showpass.com.br/comprar/1506/nirvana

Local: Mediterrâneo (House Music) Link: https://showpass.com.br/comprar/1506/nirvana 03/11 (domingo) – Salvador (Seattle Supersonics + Orquestra)

Local: Concha Acústica

Link: https://showpass.com.br/comprar/1489/tribute-of-nirvana

Link com todas as cidades da tour: https://linktr.ee/tributonirvana