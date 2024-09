SDE realiza mais de 2 mil atendimentos na Expo CIEE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) realizou atendimento dos programas de qualificação profissional, empregabilidade e microcrédito para mais de 2 mil pessoas durante a Expo CIEE, evento que aconteceu entre os dias 12 e 14 de setembro.

A SDE levou uma unidade móvel de ensino, onde 1,4 mil visitantes puderam saber como funciona o curso do Qualifica SP de manutenção automotiva, que capacita o aluno para auxiliar na manutenção de motores, sistemas e peças de veículos, em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e preservação do meio ambiente.

A Jullia Kathelyn Correia, 20 anos, estudante de sistema da informação, conheceu a carreta. “Eu achei muito interessante, tem bastante conteúdo que eu desconhecia sobre mecânica, o professor deu indicações de onde é possível trabalhar também.”

O professor Agnaldo Doratiotto disse que a formação abre portas para que os alunos possam atuar em grandes montadoras de veículos. “O setor automotivo é um mercado em franco crescimento. O diferencial desse curso é que o aluno desenvolve a parte prática junto da teórica no mesmo local”, explica.

O Guilherme Augusto, 24 anos, estudante de jornalismo, gostou do curso de inteligência artificial. “Eu quero fazer esse curso para me desenvolver na área e o que o me fez ter interesse é o fato de ser gratuito e ter uma certificação com o Google.”

A Sthephani Jully Gomes, 18 anos, foi até o estande do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) em busca do primeiro emprego. “Eu estou no segundo ano do ensino médio e como fiz um curso de design de sobrancelha, eu desejo trabalhar na área da beleza, mas estou aberta a outras oportunidades também.”

A estudante, que tem vontade de abrir o próprio negócio na área de estética futuramente, também se interessou pelo Banco do Povo, programa da SDE que tem o objetivo de impulsionar pequenos negócios com linhas de microcrédito entre R$ 200 e R$ 21 mil.

A SDE prestou orientação dos programas: Qualifica SP – cursos com inscrições abertas; Banco do Povo – linhas de crédito para empreendedores; e PAT – vagas de emprego disponíveis e orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.