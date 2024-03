SDE marca presença no Feirão do Emprego e da Inclusão Produtiva de Santo André

Nesta terça-feira, 26, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo participa do Feirão do Emprego e da Inclusão Produtiva de Santo André, ação promovida pela prefeitura do município com apoio da pasta estadual. Durante o evento, munícipes poderão aproveitar oportunidades nas áreas de qualificação, emprego e empreendedorismo.

A SDE estará presente com atendimento sobre programas da pasta, oferecendo orientações sobre como aderir às iniciativas, entre elas o Qualifica SP, que são cursos de qualificação profissional gratuitos, em áreas onde há déficit de profissionais, com foco em pessoas que buscam se qualificar para conseguirem melhores oportunidades de emprego e de renda. No evento, haverá orientação para preparação de currículo e técnicas para entrevista de emprego.

“Estamos em constante diálogo com as prefeituras para contribuir no desenvolvimento regional, geração de renda e emprego, conforme os preceitos do Governo do Estado de SP, por isso a importância de ações como essa. A expectativa é muito positiva e esperamos que a população de Santo André e região possa conquistar as oportunidades no mercado de trabalho, se qualificar ou empreender”, comentou o secretário Jorge Lima.

O evento contará também com o Facilita SP, ação que tem como principal objetivo desburocratizar e melhorar o ambiente de negócios em todo o estado, tornando os procedimentos mais rápidos e transparentes para estimular o empreendedorismo e simplificar a vida do empresário paulista.

A agência de fomento do governo do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP, que tem como objetivo democratizar o acesso ao crédito para empresas de todos os portes, também irá oferecer atendimento.

Além disso, a população também terá acesso a vagas de emprego, serviços sociais, orientações no Procon, Univesp, Sebrae, entre outros. Todas as vagas, bem como os serviços disponíveis, poderão ser acessados no dia 26 por meio do portal acesse.santoandre.br/feirao.

Serviço:

Feirão do emprego e da Inclusão Produtiva de Santo André

Data: 26/03/2024

Endereço: Rua São Pedro, 27 – bairro Silveira – Ginásio Laís Elena Aranha da Silva (dentro do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia)

Horário: 08h às 16h