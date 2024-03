SCTI vai à Alemanha e Itália para firmar protocolo de intenções na área de inovação

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo assina o protocolo de intenções com o Ministério de Ciências e Artes do Estado Livre da Baviera, na Alemanha, para a realização de novas pesquisas nas áreas de energia, tecnologia limpa, inteligência artificial, bioeconomia, aeroespacial e museologia. Esse é o primeiro passo para elaboração do convênio inédito entre o Instituto Fraunhofer, que já atua em pesquisa no Brasil desde 2012, e a Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), para realizar estudos na área de bioeconomia.

A comitiva é formada pelo Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan e pelo Coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação, Levy Pompermayer, ambos também realizarão visitas técnicas na Universidade Bocconi, e Universidade de Ciências Aplicadas de Ingolstadt.

“A importância do Estado de São Paulo em firmar acordos e parcerias internacionais com outros países é fundamental. Estas colaborações promovem a troca de conhecimento, tecnologia e inovação, impulsionando ainda mais o avanço científico e tecnológico do nosso estado. Além disso, tais acordos solidificam a posição de São Paulo no cenário global como líder em pesquisa e desenvolvimento, contribuindo para a economia global e reforçando a necessidade de investimentos contínuos em ciência, tecnologia e inovação”, afirma Vahan Agopyan, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A viagem à Europa também é uma oportunidade de realizar a visita técnica no Milano Innovacion District (Mind), localizado em Milão, uma área ampla e que hoje é referência em inovação no mundo. O distrito é responsável por gerir um ecossistema sustentável, capaz de reunir uma nova comunidade e de representar um modelo exemplar para a regeneração urbana, servindo de modelo para outros países.

“O espaço é composto por instituições, startups, empresas, universidades e terceiro setor que estão no mesmo local, colaborando de forma efetiva para melhorar a vida da população. O distrito é inspirador, nós buscamos constantemente modelos como este para transformar em novas políticas para o Estado de São Paulo”, completa o secretário.

Entre os dias 18 e 23 de março, a comitiva passou por mais de dez instituições realizando visitas técnicas, reuniões e encontros com o objetivo de fomentar ainda mais o campo da inovação para o Estado de São Paulo.